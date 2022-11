Csütörtökre virradó éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég, inkább csak a Nyugat-Dunántúlon vékonyodik, szakadozik a felhőzet, ott esetleg köd is képződhet. A csapadékzóna kelet, északkelet felé helyeződik. Többfelé várható eső, a magasabban fekvő hegyekben havas eső, hó is. Csapadék legkisebb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon fordulhat elő. Az északnyugati, nyugati szelet élénk széllökések kísérhetik, míg a Tiszántúlon délies marad az áramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon néhány fokkal hidegebb is lehet.

Csütörtökön a Dunántúlon vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Eközben keleten erősen felhős vagy borult lesz az ég, a csapadék súlypontja kelet felé helyeződik (miközben gyengül), emellett másutt is előfordulhat gyenge eső, zápor; északkeleten a hegyekben havas eső, hó is. Az északnyugati szelet a Dunántúl nagy részén, illetve a középső megyékben olykor erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 4 és 10 fok között valószínű.

Pénteken éjjel felszakadozik, elvékonyodik, a Duna-Tisza közén csökken is a felhőzet. Napközben gyengén vagy közepesen felhős ég mellett általában többórás napsütés várható, de az északkeleti tájakon erősen felhős maradhat az idő. Szitálás előfordulhat. Estétől nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6 és 12 fok között, északkeleten 4, 5 fok körül valószínű - írják a meteorológusok.