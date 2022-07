Keddre virradó éjszaka általában derült vagy gyengén felhős idő lesz a jellemző, az éjszaka második felében elsősorban a délnyugati területeken előfordulhatnak felhősebb területek. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 13 fok között alakul, a hidegre érzékeny területeken alacsonyabb, a városokban és vízpartok környékén magasabb értékeket is mérhetnek - írják a meteorológusok.

Kedden napos, gomolyfelhős idő várható. Az északkeleti harmadban napközben zápor, zivatar alakulhat ki, majd estére megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között várható.

Szerdán reggel az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de északkeleten erősen felhős tájak is lesznek, ahol eső, zápor is előfordulhat. Délelőtt megszűnik ez a csapadék, csökken a felhőzet, és itt is kisüt a nap. A nap nagy részében mindenhol napos, gomolyfelhős időre van kilátás, de továbbra is északkeleten lesz a több felhő. Az északnyugati szél a Dunántúlon megerősödik. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 10 és 15 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.