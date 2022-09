Szombatra virradó éjszaka hazánk keleti harmadában továbbra is erősen felhős vagy borult idő ígérkezik, nyugat felé haladva kevesebb lesz a felhő, sőt a Dunántúlon nagyrészt kiderül az ég. A keleti megyékben is egyre kevesebb helyen várható csapadék, hajnalban már csak az északkeleti, keleti határnál eshet az eső. A Dél-Dunántúlon és az Alföld délnyugati részein foltokban köd és rétegfelhőzet képződhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul, de a völgyekben ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütésre és döntően csapadékmentes időre számíthatunk. Ugyanakkor a keleti határ mentén délutánig még erősen felhős területek is lesznek, és a határ mentén gyenge eső is előfordulhat. A déli szél csak Sopron és a Fertő körül élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 21 és 26 fok között valószínű, de a felhős keleti határ mentén néhány fokkal hűvösebb is lehet.

Vasárnap erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap, de erősebben reggel, kora délelőtt a Dunántúlon erősen felhős tájak is lehetnek. Reggel a Dunántúlon, később keletebbre (főként a hegyekben) is előfordulhat eső, zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 27 fok között alakul.

Hétfőn gomolyfelhős, napos idő várható, hajnalban helyenként párássá válik a levegő, ködfoltok is képződhetnek. Helyenként - főleg a hegyekben - délután kialakulhat kisebb zápor. Többnyire mérsékelt, keleties szél lesz a jellemző, de a délkeleti szél a Dunántúlon időnként megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 28 fok között valószínű - írják a meteorológusok.