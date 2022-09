Csütörtökre virradó éjszaka a fátyolfelhők mellett főleg keleten, északkeleten kisebb körzetekben vastagabb felhőzet is lehet az égen. Az éjszaka második felében arrafelé egy-egy zápor előfordulhat. Hajnalra párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 9 fok között valószínű, ugyanakkor a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő.

Csütörtökön a változó mennyiségű gomolyfelhőzetből a Dunától keletre nagyobb számban alakulhat ki zápor, néhol zivatar. A nyugati országrészben ugyanakkor több lesz a napsütés, és csak elvétve valószínű zápor. Az északi, északnyugati szél többfelé élénk lesz, záporok, zivatarok mentén átmeneti szélerősödés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható.

Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütésre, száraz időre számíthatunk, főleg a Dunától keletre néhány zápor előfordulhat. Hajnalban pára-, ködfoltok képződhetnek. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé, néhol fagypont közlébe csökken a hőmérséklet, talajmenti fagy több helyen is lehet. A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Szombaton átmenetileg megnövekszik a fátyolfelhőzet, majd az alacsonyabb szinteken is egyre vastagabb felhők érkeznek. A nap második felében már lehetnek kisebb-nagyobb szakadozások a felhőtakaróban. Hajnalban helyenként pára, köd képződhet. Számottevő csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szelet több helyütt élénk lökések kísérhetik. Hajnalban jobbára 1 és 8, délután 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet - írják a meteorológusok.

Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Szórványosan előfordulhat eső, zápor, nagyobb eséllyel a nap második felétől. Hajnalban helyenként pára, köd képződhet. A déli, délnyugati szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A minimum-hőmérséklet 5 és 11, a délutáni csúcshőmérséklet 15 és 22 fok között várható, délen a magasabb értékekkel.