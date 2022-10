Csütörtök délután napos idő várható kevés gomoly- illetve fátyolfelhővel. Az esti órákban nyugat felől elkezd megnövekedni a fátyolfelhőzet. Csapadék nem valószínű. A déli szelet Sopron térségében olykor élénk lökések kísérhetik, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország döntő részén 19, 20 fok körül alakul. Késő este 6 és 14 fok közötti értékeket mérhetünk.

Péntekre virradó éjszaka nyugat felől tovább növekszik, a Dunántúlon meg is vastagszik a felhőzet, a keleti országrészben ugyanakkor hajnalig általában derült marad az ég. Többfelé alakulhat ki párásság, elsősorban keleten, északkeleten helyenként köd is képződhet. Csapadék nem valószínű, legfeljebb a reggeli órákban fordulhat elő az északnyugati határvidéken kisebb eső, zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, de a hidegre hajlamos keleti, északkeleti tájakon ennél több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

Pénteken a reggeli, délelőtti órákban a látási viszonyok javulnak. Napközben a felhőtakaró kelet felé helyeződve fokozatosan szakadozik, csökken, délután már a keleti, északkeleti megyék kivételével egyre inkább gyengén felhős, napos idő lehet a jellemző. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, az északnyugati határ közelében kisebb eső, zápor előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16, 21 fok között alakul - írják a meteorológusok.