A déli országrészben időnként megélénkül a keleti szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos részeken 11 és 15, a tartósan borult, párás területeken 7, 10 fok között alakul.

Hétfőn, az előttünk álló éjszaka sokfelé képződő, terjeszkedő köd és rétegfelhőzet egy része napközben is megmaradhat, máshol több-kevesebb napsütés is lehet, ugyanakkor a nap második felében nyugat felől egy vastagabb felhősáv is érkezhet. Szitálás előfordulhat, a délutáni, esti óráktól néhol kisebb eső is várható. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak a Kisalföldön élénkülhet meg időnként a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás területeken 7 és 10, a kevésbé felhős részeken 11 és 15 fok között valószínű - írják a meteorológusok.