A vasárnap hátralevő részében és hétfőn is a köd, rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, helyenként (főként a nyugati határvidéken, illetve az ország középső és északkeleti területein) viszont tartósan megmaradhat. A Tiszántúlon és a déli megyékben számíthatunk a legtöbb napsütésre. A ködös részeken szitálás alakulhat ki. Ma a déli országrészben olykor a keleti, holnap Sopron környezetében olykor a déli szél élénkül meg, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 6 fok között valószínű, azonban a hidegre hajlamos helyeken, völgyekben akár 0, -1 fok körüli értékeket is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos részeken 11 és 16, a tartósan borult, párás területeken 7, 10 fok között alakul - írják a meteorológusok.

Kedden az éjszaka sokfelé képződő, terjeszkedő köd és rétegfelhőzet nagy része napközben is megmaradhat, közben vastagabb felhősávok is átvonulhatnak felettünk. Helyenként több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A szitálás mellett néhol eső is előfordul. A déli, délkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás tájakon 6 és 10, a kevésbé felhős vidékeken 11 és 15 fok között valószínű.

Szerdán a köd és rétegfelhőzet zsugorodik, kisebb körzetekben lehetnek napos időszakok is, majd nyugat felől egy front vastagabb felhőzete érkezhet. A szitálás mellett szórványosan valószínű eső, zápor. A délnyugati, nyugati, majd az északi szelet időnként élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 14 fok között várható.

Csütörtökön vékonyodik, helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Éjjel több, nappal kevesebb helyen valószínű eső, zápor. Az északi, majd délkeleti szelet időnként élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.