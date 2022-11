Keddre virradó éjszaka a köd és rétegfelhőzet újból terjeszkedik, emellett délnyugat felől magasabb szinteken is érkezik felhőzet a Dunántúl fölé. Legnagyobb eséllyel az ország északkeleti harmadában képződhet sűrű köd. A ködös részeken szitálás lehet, emellett délnyugat felől a Dunántúlon elszórtan kisebb eső is előfordulhat. A szél gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 6 fok között alakul, azonban a tartósabban derült, hidegre érzékeny helyeken, völgyekben akár -1, -2 fok körüli értékek is lehetnek.

Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ország döntő részén az ég, némi napsütés a déli, délkeleti megyékben, délután pedig már délnyugaton is lehet. Gyenge csapadéksáv vonul délnyugatról északkelet felé, így összességében több helyen is lehet kisebb eső, emellett helyenként szitálás is kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 10 fok között alakul, ahol kisüt a nap, ott 11, 14 fok is lehet.

Szerdán a köd és rétegfelhőzet zsugorodik, kisebb körzetekben lehetnek napos időszakok is, majd nyugat felől egy front vastagabb felhőzete érkezhet. A nap első felében a szitálás mellett helyenként fordul elő eső, a nap második felében főleg hazánk déli, délnyugati felén többfelé várható eső, zápor. A déli, majd az északi, északkeleti szelet időnként élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.

Csütörtökön vékonyodik, többfelé felszakadozik a felhőzet, majd délutántól egy melegfront magasabbszíntű felhőzete érkezik hazánk fölé nyugat felől. Reggelig szórványosan fordul elő eső, zápor, napközben számottevő csapadék már nem valószínű. Az északi, északkeleti, majd a Dunántúlon a déli, délkeleti szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul - írják a meteorológusok.