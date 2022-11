Kedden délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, eközben az Északi-középhegységben tartósan megmarad a rétegfelhőzet. Több-kevesebb napsütés, szűrt napsütés főként az Alföld északi, keleti részein valószínű. A déli órákig legfeljebb szitálás, ónos szitálás lehet. Délutántól délnyugat, dél felől többfelé eső várható. Az északkeleti megyékben legkisebb a csapadék esélye. Az Alpokalján este havas eső, vizes hó is előfordulhat, de vastag, megmaradó hótakaró csak a Kőszegi-, Soproni-hegységben valószínű. Nagy területen megerősödik a keletire, északkeletire, majd északira forduló szél, egy-egy helyen viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 12 fok között valószínű, a tartósan borult részeken és nyugaton lesz hidegebb.

Szerdán jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Átmeneti vékonyodás, szakadozás inkább csak délkeleten valószínű. Többfelé számítani kell esőre, záporra, majd északkelet, kelet felé helyeződik a csapadék, miközben szűnik is. A nyugati megyékben és az északkeleti hegyvidékeken helyenként havas eső, havazás is előfordulhat. Az északi, később a nyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között várható, de délkeleten 10, 12 fokot is mérhetnek.

Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, de főleg hazánk északkeleti harmadán maradhatnak erősen felhős területek, ott több helyen, máshol néhol valószínű eső, zápor. Az északkeleti országrészben havas eső, a hegyekben hózápor is lehet. Hajnalra és estétől köd képződhet. A délnyugati, majd északnyugati szél néhol időnként megerősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6 és 12 fok között várható, de északkeleten 4, 5 fok valószínű - írják a meteorológusok.