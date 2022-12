Vasárnap többnyire derült vagy kissé felhős időre van kilátás, Borsodban néhol több felhő is lehet az égen. Estétől nyugat felől felhősödés kezdődik. Csapadék nem várható. A Tiszántúlon az északkeleti, a Fertő térségében a déli szelet kísérik élénk lökések, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között valószínű - írják a meteorológusok.

Hétfőn általában fátyolfelhős idő valószínű hosszabb-rövidebb szűrt napos periódusokkal. Éjjel, reggel rétegfelhős, párás, ködös körzetek is lehetnek, néhol zúzmarás köd is képződhet. Számottevő csapadék nem valószínű. Helyenként megélénkül a délkeleti, keleti szél. Hajnalban általában -9, -3 fokot mérhetünk, de a kevésbé felhős, szélvédett, havas részeken hidegebb is lehet. Kora délután -2, +4 fok valószínű, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.

Kedden változó vastagságú fátyolfelhőzet szűri majd a napsütést, emellett rétegfelhős, párás, ködös körzetek is lehetnek, néhol zúzmarás köd is képződhet. Számottevő csapadék nem valószínű. Helyenként megélénkül a délkeleti, keleti szél. A minimum-hőmérséklet nagyrészt -7 és -1 fok között alakul, északkeleten ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 0 és +6 fok közé melegszik fel a levegő.