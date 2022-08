Egy ideig még az elhúzódó allergiaszezon és újabb Covid-hullám nehezítheti meg az asztmások életét. A késő nyári – kora őszi időszak talán a legnehezebb a több százezer asztmás számára: a levegőben magas koncentrációban jelenlévő pollenek, a viharokkal érkező pára és a megélénkülő széllökések által felkapott gombaspórák mind hozzájárulhatnak állapotromlásához és az asztmás rohamok gyakoribb megjelenéséhez.

Az asztma majd minden huszadik magyart érintő megbetegedés, nem gyógyítható, de megfelelő terápiával biztonságosan kontroll alatt tartható

- mondta Mucsi János tüdőgyógyász, a Légúti Betegek Országos Egyesületének (LEBE) elnöke.

A következő hetekben, leginkább a parlagfű és a fekete üröm koncentrációja lesz rendkívül magas, de a pázsitfűfélék, a lórom, az útifűfélék és a libatopfélék pollenjei és a gombaspórák is jelen lesznek a levegőben, akár egészen az első fagyokig.

Ez az új népbetegség

Egy tavalyi felmérés szerint a hazai 15-59 éves lakosság harmada vallja magát pollenallergiásnak, a jelenség tehát gyakorlatilag népbetegségnek számít a magyarok körében. Eközben a statisztikák szerint az asztmások közel kétharmada is allergiás valamilyen pollenre vagy poratkára – vagyis szép számmal vannak olyanok, akik allergiás asztmában szenvednek.

Sajnos továbbra is kifejezetten aluldiagnosztizált idült légúti elváltozásnak számít az asztma hazánkban, mivel gyakran igen hosszan, akár évekig is panaszmentes lehet a beteg - véli a tüdőgyógyász. Mindez oda vezet, hogy az asztmát sokan tévesztik össze a szezonális allergiával, vagy légúti fertőzésnek, „nyári influenzának” tartják, ha pedig tudják is, hogy asztmájuk van, elbagatellizálják és elhanyagolják a kezelést, amikor nincsenek érezhető tüneteik, így például elmarad a zihálás, köhögés, mellkasi szorító érzés, légszomj, illetve sípoló vagy hörgő hanggal járó lélegzetvétel. Az asztmások számára a megfelelő gyógyszeres terápia beállítása és tartós alkalmazása kulcsfontosságú, ezzel ugyanis elkerülhető az állapotromlás és a szövődmények kialakulása is.

Az allergének mellett az asztmások számára fokozott fenyegetést jelentenek a bakteriális és vírusfertőzések is, hiszen a krónikusan gyulladt légutak ezekkel szemben is védtelenebbek. Az őszi időszak tehát emiatt is nehezített terep az asztmásoknak, ráadásul az is világosan látszik, hogy a koronavírus-járványtól sem szabadulunk meg egykönnyen. Félni nem érdemes, viszont fontos tudni, hogy az érzékeny, duzzadt légutakkal találkozó vírus könnyen okozhat kellemetlen és súlyos asztmás rohamokat, miközben a különböző akut légúti szövődmények kialakulásának veszélye is megnő – sajnos az eddigi tapasztalatok szerint az asztmás betegek jóval nagyobb eséllyel szorulnak kórházi kezelése a Coviddal összefüggésben.

Az asztmásoknak fokozottan figyelni kell a már megszokott megelőzési-védekezési módszerekre, kézmosás, maszk, távolságtartás, emellett itt különösen nagy szükség van a hatékony beteg-orvos együttműködésre.