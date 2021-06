A hetek óta tartó kánikula jócskán érezteti hatását az eMAG eladásaiban: idén júniusban a mobilklímából hétszer annyit adott el a cég, mint tavaly ilyenkor. Egy tipikus vásárló bruttó 53 ezer forintot szán mobilklímára.

A legnagyobb darabszámban a hagyományos ventilátorokat keresik az eMAG-nál, ezek az eladott, otthoni légmozgatáshoz kapcsolódó termékek az értékesítések mintegy 53 százalékát teszik ki, a léghűtő berendezések azonban dupla olyan népszerűek, mint tavaly ilyenkor - idén már az eladások mintegy 12 százalékát teszik ki.

A léghűtők olyan, beltéren használható léghűtő berendezések, amelyek a beléjük töltött hideg víz elpárologtatásával hűtik a rajtuk keresztüláramló levegőt, a hagyományos ventilátornál hatékonyabban javítva a hőérzetet.

A mobilklímából (23 százalék) csaknem dupla annyi fogyott idén júniusban az eMAG-nál, mint a szerelést igénylő splitklímákból, amelyek az eladott darabszám 12,1 százalékát teszik ki.

Az eMAG Magyarország jelzi, hogy ventilátorból, léghűtőből, mobilklímából és splitklímából is folyamatosan érkeznek a készletek, nincs, és nem is várható hiány egyik kategória termékei kapcsán sem. Ezen a nyáron a kerti medencék is jól fogynak az eMAG-on, tavaly júniushoz képest 61 százalékkal több medencét vásároltak az ügyfelek.

Az egyik klímagyártó, a Daikin is jelentős bővülésről számolt be: a kánikula miatt az utóbbi hetekben megugrott az érdeklődést a klímák iránt és jelentősen nőtt forgalom is.