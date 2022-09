"Szó sem lehet egyszámjegyű minimálbér-emelésről, hiszen még a mértéktartó gazdasági előrejelzések sem zárják ki az év végi 20 százalékos inflációt sem" – közölte a Magyar Szakszervezeti Szövetség, miután megjelent az augusztusi inflációs adat, amely szerint - egyébként a piaci várakozásoknak megfelelően - 15,6 százalékkal nőttek az árak éves összevetésben.

Zlati Róbert, a szervezet elnöke egyszerűen méltatlannak tartja a közelmúltban többször elhangzott 8-12 százalékos latolgatást is az inflációs adat fényében. Az igazán nehéz hónapok még csak most jönnek, gazdasági elemzők szerint az infláció év végéig elérheti – lehet, meg is haladja – a 20 százalékot.

A MASZSZ nehéz tárgyalásokra készül a kormány és a munkáltatók képviselőivel, s azzal az elhatározással ül tárgyalóasztalhoz a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) ülésein, hogy nem fogja engedni az alacsony, pláne nem egyszámjegyű emelést.