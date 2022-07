Júniustól egy törvénymódosítás nyomán már személyesen Orbán Viktor miniszterelnök dönthet arról, hogy mennyit keressenek a miniszterek és az államtitkárok (visszamenőlegesen májustól). A közelmúltban a miniszterelnök tiszteletdíját is megemelte a kormánypárti többségű parlament, bruttó 1,5 millióról 3,5 millió forintra. Emellett 1,3 milliós országgyűlési képviselői fizetés jár neki, így összesen 4,8 millió forint Orbán Viktor illetménye.

33 százalékos emelés



A miniszterek fizetése az ötödik Orbán-kormányban, 2022. május 25-től havi bruttó 2,632 millió forintra nőtt az előző ciklusban fizetett 1,979 millió forintról (ez 33 százalékos emelést jelent) - erről korábban az rtl.hu számolt be először. Azok a miniszterek, akik parlamenti képviselők is (Semjén Zsolt, Gulyás Gergely, Lázár János, Nagy István, Navracsics Tibor, Rogán Antal, Szijjártó Péter, Varga Judit és Varga Mihály) további 1,316 milliós képviselői fizetést kapnak, azaz összesen bruttó 3,948 millió forintot keresnek.

Ahogy korábban, úgy most is vannak kivételek, akik ennél is többet, bruttó ötmillió forintot keresnek, Nagy Márton gazdasági és Csák János innovációs és kulturális miniszter (az előző ciklusban Süli János paksi bővítésért felelős és Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszterek).

52 százalékos emelés



Most a 24.hu számolt be arról (a kormany.hu-ra feltöltött közérdekű adatokra hivatkozva), hogy az új kormányban az államtitkárok is béremelést kaptak, a legtöbbet, 678 ezer forintos pluszt azok az államtitkárok (összesen 16-an), akik képviselőként a parlamentbe is bejárnak. A havi illetményük bruttó 1,296 millióról 1,974 millió forintra nőtt.

Az államtitkárok a képviselői fizetéssel együtt összesen bruttó 3,29 milliót keresnek. (Az érintettek: Dömötör Csaba, Erdős Norbert, Farkas Sándor, Fónagy János, Hoppál Péter, Koncz Zsófia, Menczer Tamás, Orbán Balázs, Potápi Árpád, Rétvári Bence, Soltész Miklós, Süli János, Tállai András, Tuzson Bence, Vargha Tamás és Vitályos Eszter.)

13 százalékos emelés



Azok az államtitkárok, akik nem parlamenti képviselők, csak a minisztériumokban dolgoznak szintén kaptak béremelést az új ciklusban, de jóval szerényebbet, 13 százalékosat. Az ő illetményük bruttó 1,75 millióról 1,974 millió forintra módosult.