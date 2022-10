Több miskolci fürdő is bezár és már a csoportos létszámleépítést is bejelentették a kormányhivatalnál, 110 ember küldenek el- írja a Thermal Online. Az Ellipsum és a Barlangfürdő is valamint a Selyemréti Strandfürdő is határozatlan ideig zárva tart.

Mint írják: a Miskolci Fürdő Kft. október 3-tól átmenetileg szünetelteti fürdőszolgáltatásait az Ellipsum Élményfürdőben, mert a fürdőkomplexum kivitelezője folytatja a korábban megkezdett garanciális javításokat. Száztíz embert küldenek el a Miskolci Fürdők Kft.-től a magas energiaárak és az infláció miatt. A Barlangfürdő október első hetében még nyitva lesz, de október 10-től tart zárva.

Újabb fürdő döntött a korlátozások mellett

A Tiszaörsi Termálfürdő októbertől csak péntekenként, szombatonként és vasárnapoként lesz nyitva.

A Mezőcsáton működő termálvizes fürdő már szeptemberben áttért a heti háromnapos nyitvatartási forgatókönyvre, Nagybánhegyes is így döntött, valamint Gödön a termálfürdő is 19 órával csökkenti nyitvatartását.

