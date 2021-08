Tavaly öt hónapig tartó intézkedéssorozatra volt szükség, hogy Miskolc számozott utcáin visszaessen a drogbűnözés. Az új pszichoaktív anyagnak azonban új kereskedője lett - ezt jelezték a rendőrségnek 2021. augusztus 16-án, akik azonnal megkezdték a felderítő munkát. A police.hu. azt írta, hogy ennek eredményeként a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály VI. Bűnüldözési Osztálya a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Felderítő Alosztályával együttműködve megállapította, hogy a város ezen részén a helyi, 30 éves Sz. Gábor terjesztheti a kábító hatású anyagot, 500 forintért adagját.

Augusztus 17-én rendőri akcióra került sor: előbb, két varázsdohányt vásárló fogyasztóval szemben intézkedtek, majd elfogták Sz. Gábort is. A nála tartott kutatások eredményesnek bizonyultak, mivel a rendőrök lefoglaltak "hatóanyagot", már elkészített varázsdohányt, valamint nagy mennyiségű készpénzt is. Ezt követően a nyomozók beazonosították Sz. Gábor felső kapcsolati forrását is, mely alapján elfogták a szintén 30 éves K. Tibort, akinél a kutatás során bruttó 15 gramm mennyiségben új pszichoaktív anyagnak minősülő ún. hatóanyagot illetve készpénzt foglaltak le.

QP | Quality Placement

Mindkét férfit új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétségének megalapozott gyanúja hallgatták ki gyanúsítottként. A bűncselekmény elkövetését elismerték. Az ügyben eljárást folytató Miskolci Rendőrkapitányság előterjesztést tett a gyanúsítottak letartóztatásának indítványozására az ügyészség felé.