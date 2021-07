Meghatározó miskolci cégeket látott vendégül a héten egy kerekasztal beszélgetésre a város polgármestere, Veres Pál. Aki amellett, hogy fel kívánta mérni a koronavírus-járvány helyi vállalatokra gyakorolt hatásait és a cégek jövőbeli terveit, a beszélgetés során kitért a megyeszékhelyen zajló beruházásokra és tervezett fejlesztésekre is.

„Nagyon fontos eleme a város gazdaságfejlesztésének az, hogy fontosnak gondoljuk, hogy a város nagy munkaadóit és foglalkoztatóit folyamatosan meghívjuk és egy kerekasztal köré ültessük. A pandémia időszaka alatt is, ha jól emlékszem, kilenc alkalommal találkoztunk a virtuális térben. (…) A város szeretné ezt a gazdasági együttműködést, ezt a konzultációs lehetőséget tovább vinni.” – mondta a helyi sajtó és a Napi.hu munkatársainak Veres Pál, a borsodi megyeszékhely polgármestere.

A városvezető beszédében kitért arra, hogy létre kívánnak hozni a környékbeli önkormányzatokkal egy agglomerációs fejlesztési tanácsot, amihez a reményei szerint 15-20 település csatlakozik majd. Emellett beszámolt több, a terveikben szereplő, vagy már megvalósult, elsősorban turisztikai fejlesztésről, mint például a belváros rehabilitációja, a Diósgyőri vár újjáépítése, vagy éppen a bicikliút kialakítása Lillafüred felé. Beszélt emellett arról is, hogy a városvezetés továbbra is elkötelezett amellett, hogy a lakosság számára olcsók maradjanak bérlakásaik.

Vegyes tapasztalatok

A megbeszélésen a polgármester vendégei voltak a Chinoin Zrt., amely a gyógyszeriparban meghatározó Sanofi vállalata, az autóipari gyártó Joyson Safety Systems Hungary Kft., az élelmiszeriparban érdekelt Nestlé Hungary Kft., az ügyfélszolgálat és telemarketing terén szolgáltatásokat nyújtó United Call Centers Kft., az Unio Coop Zrt. üzletlánc, valamint két munkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég, a Prohuman2004 Kft. és az EastJob Bt. képviselői.

A jelenlévő cégek összességében sikeresen átvészelték a pandémia időszakát. A vállalatok az egészségügyi előírásokat betartva, sőt, néhol annál is nagyobb óvatosság mellett működtek a járvány alatt. Ammennyire csak lehetett, kerülték a fizikai kontaktusokat. Több esetben bővültek, fejlesztettek is. Az Union Coop például jelentős forgalomnövekedésről számolt be, valamint a Sanofi is sikeres évről nyilatkozott. Az United Call Centers számára sem jelentett gondot a „home office”, valamint megnőtt a szolgáltatásaikat igénybe vevők száma.

Akadtak azonban negatív tapasztalatok is. A Nestlé és a Joyson export-nehézségekre panaszkodott. Elmondásuk alapján nehézkessé és költségesebbé vált szállításra alkalmas konténerek és szállítóhajókat találni. A Nestlé értékesítései a kezdetekben csökkentek külföldön, meglátásuk szerint óvatosabbá váltak a piacok. Az autóiparban az Ázsiából érkező alapanyagok beszerzése lett problémás. Az első hullám alatt az iparágban többször leállt a gyártás és csökkent a munkaórák száma is. Ezt a helyzetet nyáron egy gyors felívelés, majd ősszel stabilizálódás követte.

A munkaerő-közvetítéssel foglalkozó cégeket sem viselte meg különösebben a pandémia, azonban jelentős változásokról számoltak be a munkaerőpiacon. Véleményük szerint a vendéglátásból közel húszezer ember hiányzik jelenleg, valamint hatalmas béremelkedések jellemzők az építőiparra.

Az építőipar kapcsán Veres Pál polgármester végezetül megjegyezte, hogy az alapanyagárak és munkabérek elszabadulása nagymértékben veszélyeztet beruházásokat. Ez azonban nemcsak miskolci probléma, hanem az egész magyar gazdaságot sújtó teher.