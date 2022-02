Amennyiben áprilisban ismét megszavazzák a hivatalban lévő kormány, komoly előrelépést ígért az eddigiekhez képet Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) évindító eseményén.

A kóceráj, a gépház rendben van, a kassza csörög, mindenkinek van munkája, nem szükséges pályát módosítani

- mondta Orbán, de egyúttal a következő évtizedre 5 csapdahelyzet is körbejárt.

Kapcsolódó Még 205 milliárd forint devizaadósságot vett fel a magyar állam

Magas a külföldi tulajdonhányad

Ugyan jó ha vannak nagyberuházások korszerű technológiával, de ez bizonyos arány felett már aggályos

A magyar gazdasági szereplők ma többségében magyar tulajdonban vannak, ami „remek hír”, de vannak lemaradó ágazatok. Ezen belül nagy súly van a 14 ezer itt működő külföldi cégen is - mondta.

Látványos javulás történt az energetikában a bankszektorban és a médiában, ahol immár 50 százalék feletti a hazai tulajdon. Vannak egyéb területek, ahol hagyományosan 50 százalék feletti a tulajdonhányad, mint amilyen a humánegészségügy, a szociális ellátás, vendéglátás, az ingatlanszektor, a szállítmányozás, vagy a turizmus

Máshol viszont rosszul állunk, ilyen a biztosítás, a távközlés, az építőanyag, vagy a kiskereskedelem, utóbbi esetében például 40 százalék alatt van a hazai tulajdonhányad. Ezeken a területeken tett és tesz is lépéseket a kormány.

Külföldi tőke nélkül nem vagyunk versenyképesek és nincs új beruházás, ebből következik, hogy semmiképp nem lehet külföldellenes politikát folytatni.

Dominálnak az exportáló nagyvállalatok, de kevés az exportáló hazai kkv

Általánosságban elmondható, hogy több exportáló hazai cég kell – 2010-ben 2000 cég volt ami tudott exportálni, most van 12 000. Orbán elmondása szerint a bajor és észak-olasz struktúrák lebegnek a szemünk előtt.

A vállalatok számát nézve számszerűen a vállalást teljesítettük, árbevétel alapján viszont más a kép. Ezen a téren 80 százalékban külföldi cégek nyernek, ezt az arányt legalább 30 százalékra fel kell emelni a magyar cégek javára.

Szem előtt kell tartani a földrajzi lehetőségeket.

A nyugati rész rendben van, különösen német irányba kitaposott ösvényeink vannak. De felzárkózni ott nem tudunk. Kell más piac, az egyik a Balkán a másik Kína.

A tőkefelhalmozásról kell szóljon a következő 10 év Az alapvetően kedvező folyamatok ellenére aggasztó, hogy minden V4 országban jóval magasabb a magántulajdonban lévő tőkehányad. Ebben erősödni kell, ez stratégia célként. Kell tekinteni a következő 10 évben a célok megvalósításában és a látható csapdák elkerülésében.

Orbán szerint a magántulajdon erősítése a vállalatok és a lakosság körében egyaránt filozófia kérdés, ami vezérelv lesz, amennyiben áprilisban ismét megbízatást kap. „Akinek van valamije, azzal törődnie kell” - mondta a miniszterelnök, ezért azt akarja, hogy a háztartásoknak is legyen saját lakásuk, megtakarításuk, kertjük, és a vállalatoknak is legyen saját tőkéjük a sikeres bővüléshez.

Negatív profitegyenleg, több hasznot visznek el, mint amennyi bejön

Jelenleg -6,4 milliárd euró a profitegyenleg, ennyivel több haszon megy külföldre, mint amennyit a magyar vállalkozások a beruházásaikkal hazahoznak.

Támogatja kormány a magyar terjeszkedést, vannak is már szép számmal jó beruházások akár Ázsiában is, ezzel együtt a régiós arányok még nem jók. A kormány ezért a jövőben is különböző csatornákon, és földrajzilag sokkal célzottabban szeretné támogatni a magyar cégek terjeszkedését.

Kifektetés, kifektetés, kifektetés!

- mondta Orbán.

Dualitás



Jelenleg nagyjából a fele hazai cégek termelékenysége a külföldiekéhez képest. Ezt csak a digitalizáció, az automatizálás elterjedésével lehet megoldnia, és ez vonatkozik minden kkv-ra is.

Ez ráolvasással nem megy, de enélkül nem fog eltűnni a különbség

Orbán úgy látja a kutatási-fejlesztési területeken jelentős tartalékok vannak, ennek a kiaknázása és mozgósítás lesz az egyik kiemelt kormányzati feladat.

Ha a kkv-k tudnak csatlakozni az új iparághoz, amelyek eddig nem voltak meghatározók, mint amilyen például a hadipar, akkor ez a folyamat eleve felgyorsul

Csapda engedni a vidék lemaradását

Óriási fejlettségbeli különbségek vannak Budapest és régiók között, Budapest előrehaladására rengeteget költünk, ami Orbán szerint nem hiba, hanem érdem. Nem tud sikeresen szerepelni a világgazdaságban egy olyan ország, amiben nincs olyan település, ami világszenzáció.

Ezt a fővárosi fejlesztés meg kellett csinálni, most lehet a kétségtelenül jelentős különbségeket kezelni.

A terv, hogy 2021-2027 között 4265 milliárd forint megy a magyar vidékre, ez az eddigi összeg háromszorosa.

Ehhez elérhető uniós finanszírozás, amihez az eddiginél jóval magasabb társfinanszírozással száll be az állam. Folytatódik a Modern Városok Program is, és Orbán szerint civilizációs örökség a falusi életforma fenntartása, ezért lesz falutámogatás is.