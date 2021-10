Hosszú lesz a szigorítás, nem lehet hamar lenyomni az inflációt

Jövőre is folytatódik a kamatemelés, a Magyar Nemzeti Bank lassan de biztosan akarja leküzdeni az inflációt, amit tartós kockázatnak tart. Októberben is emelkedett az alapkamat, még az eddig látottnál is magasabb inflációra készül a monetáris tanács - kommentálta a mai jegybanki bejelentéseket Virág Barnabás alelnök.