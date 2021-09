Szigorított a jegybank döntéshozó testülete, amely szeptemberben is folytatta a kamatemelési ciklust, és más eszközökkel is lépett a magas infláció és a nemzetközi pénzpiaci zavarok hatásának kezelése érdekében.

A szeptemberi kamatdöntés értelmében:

Az alapkamat 15 bázisponttal 1,65 százalékra emelkedik. A monetáris tanács a kamatfolyosó esetében szintén 15 bázispontos emelést tartott indokoltnak.

A testület folytatja az állampapír-vásárlási program fokozatos kivezetését. Ennek megfelelően a szeptember 27-i héttől kezdődően 50 milliárd forintról 40 milliárd forintra mérséklődik az MNB vásárlásainak heti célmennyisége, amelytől a jegybank a kínálat és egyéb piaci kondíciók függvényében rugalmasan eltérhet.

A kamatkondíciók szigorítása mellett a tanács szükségesnek tartja a forintlikviditást nyújtó devizaswap-eszköz fokozatos kivezetését, és az eszközön keresztül nyújtott forintlikviditás szűkítését.

Nem mérséklődik az infláció

Mint azt Virág Barnabás, a jegybank alelnöke a kamatdöntést követő sajtóbeszélgetésen elmondta, a jegybank úgy ítéli meg, hogy a korábban vártnál később, legfeljebb 2022 őszére lesz elérhető a 3 százalékos középtávú inflációs cél. Addig az őszi hónapokban 5 százalék feletti értékek várhatók, sőt, a novemberre várt új csúcs akár 6 százalékos áremelkedést is hozhat.

Ennek megfelelően a jegybank szeptemberi inflációs jelentésének sarokszámai is megváltozott helyzetet tükröznek, aminek értelmében akár 7 százalékos növekedés is lehet idén, amit 2022-ben is dinamikus bővülés követ, az infláció viszont idén szinte biztosan tűréshatár felett alakul.

A szeptemberi inflációs jelentés sarokszámai

2020 2021 2022 2023 Infláció 3,3 4,6 - 4,7 3,4 - 3,8 2,8 - 3,2 Gazdasági növekedés -5 6,5 - 7,0 5,0 - 6,0 3,0 - 4,0 Forrás: MNB

Továbbá a tanács azt is megállapította, hogy a nemzetközi gazdasági folyamatok alapján több, a most előrejelezhetőnél magasabb inflációs szint kockázatával is számolni kell.

Az iránymutatásban Virág kiemelte, hogy változatlanul havi rendszerességgel folytatódnak a kamatemelések, amelyeknél a mostani – az elemzői várakozásoknál alacsonyabb – 15 bázispontos mértek lesz az irányadó. Ezt legközelebb várhatóan a következő, decemberi inflációs jelentés publikálása alkalmából vizsgálhatja felül a jegybank.

A döntéshozó testület fő elvi iránymutatása szeptemberben nem változott: a monetáris tanács a kamatemelési ciklust addig folytatja, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak, és az inflációs kockázatok a monetáris politika időhorizontján újra kiegyensúlyozottá válnak.