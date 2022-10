Lezárta 16 hónapon át tartó kamatemelési ciklusát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szeptember 27-én kedden, a szigorítási politika azonban más szinteken tovább folytatódik – mondta Kuti Zsolt, az monetáris politikáért, pénzügyi piaci és makrofinanszírozási elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója az InfoRádiónak.

"Proaktívan, gyorsan és erőteljesen akartunk reagálni az inflációs kihívásokra és ezt megtettük. Most megálltunk, és meg kell nézni, hogyan hat a reálgazdasági folyamatokra" - tette hozzá.

A szakember szerint most megnézik, miképpen reagál a piac a 13 százalékos alapkamatra. Várakozásaik szerint a gazdaság többi részén is "felhúzzák majd a kamatszintet" a monetáris transzmisszió erősítésével, egyébként pedig lassan csökkenő inflációval számolnak. Kuti Zsolt úgy véli, nagyon fontos kérdés, a swap piacok reagálása. Lényegében itt dől el, hogy a "forint mennyire vonzó", hiszen itt adják és veszik a devizákat a kereskedők. Az MNB-nek kritikus fontosságú, hogy "itt is felfelé húzzák a kamatokat".

A diszkontkincstárjegyeknél is várnának kamatemelkedést, hogy vonzó legyen ez a befektetési forma is. A legfontosabb azonban a lakossági piac. A banki betéti kamatoknál egyáltalán nem tükröződik vissza a 13 százalékos alapkamat. Vannak azonban már akciós ajánlatok, de a jelenleginél magasabb betéti kamatokat szeretnének stimulálni. Öt-nyolc negyedév kell ahhoz, hogy kiderüljön a megemelt alapkamat sikeresen fékezi-e az inflációt – mondta Kuti Zsolt. A kamatemelési ciklus lezárásával szerinte nem volt szerencséjük sem, mert az alapkamat-emelés után kicsit erősödött a forint, de pár órával később jött a kedvezőtlen hír az oroszországi gázszállításról, és ez jelentősen befolyásolta a forint árfolyamát.

Csak akkor tudja az MNB csökkenteni az alapkamatot, ha sikeresnek látják az infláció elleni küzdelmet. Valamint szükség van a pénzügyi stabilitásra is, mert csak annak megléte esetén lehet lefelé módosítani az alapkamatot. Ezek azonban még messze vannak, és jelenleg tartós kamattartásra kell berendezkedni, tehát ez a magas alapkamatszint sokáig fenn fog maradni.