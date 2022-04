Nem tud leállni a magyar jegybank, újabb méretes szigorításról döntöttek

Áprilisban is folytatta a szigorítást a Magyar Nemzeti Bank, ezúttal is erőteljes kamatemelés mellett döntött a monetáris tanács. Idén 10 százalék körüli infláció várható, aminek igyekszik gátat szabni a döntéshozó testület. Minderről a kamatdöntést követően Matolcsy György jegybankelnök is tájékoztatót tart a nap folyamán.