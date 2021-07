A Magyar Nemzeti Bank (MNB) helyszíni ellenőrzést is magában foglaló csoportszintű célvizsgálatot folytatott a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél (MTB Zrt.), s az irányítása alatt álló Takarékbank Zrt.-nél (Takarékbank) valamint Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.-nél (Takarék Követeléskezelő). Az ellenőrzés 2019. november 1-jétől a célvizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

Az MNB megállapította, hogy az MTB Zrt. több ponton – így többek közt a csoportszintű ügyfélcsoport-nyilvántartás, a nagykockázat-vállalás rendjének szabályozása, az ügyféllimit-rendszer nyilvántartása, visszamérése kapcsán – hibásan és hiányosan kezeli a hitelkockázatokat.

Adatbiztonsági, nyilvántartási hiányosságok merültek fel az informatikai (IT) védelmi rendszer kapcsán, valamint a tőkekövetelmény számítása során az MTB Zrt. nem tartotta be teljeskörűen a jogszabályi előírásokat. A felügyeleti adatszolgáltatásban egyes jelentés táblák szintén hibásnak bizonyultak, a vállalatirányítás terén pedig az MTB Zrt. belső ellenőrzési területe a vizsgált időszakban nem rendelkezett elegendő erőforrással feladatainak teljes körű ellátásához.

Problémák voltak a nyilvántartásnál

A Takarékbanknál az MNB a hitelkockázatok terén a követelésminősítés, értékvesztési modell, illetve az átstrukturálás szabályozása, nyilvántartása terén tárt fel hiányosságokat. A Takarékbank egyebek közt helytelenül határozta meg az IFRS9 szerinti céltartalékai, értékvesztése mértékét, s egyes ügyleteket nem sorolt át a megfelelő kockázati kategóriákba. A Takarékbank tőkeszámítása az ingatlanfinanszírozási kockázati súlyozás nem megfelelő megállapítása miatt bizonyult helytelennek.

Pontatlan volt emellett a Takarékbank konszolidált biztosított betétállományának nyilvántartása is, míg az IT rendszernél a határvédelem, valamint a külső támadások elleni infrastruktúra esetében szükséges a célvizsgálat által feltárt hiányosságok megszüntetése.

A célvizsgálat a Takarék Követeléskezelőnél a vállalati követelések kezelése, az ügyletek adatai, dokumentumai, s a követeléskezelés során szerzett egyéb információk rögzítése, valamint a várható megtérülések vizsgálata és dokumentálása kapcsán tárt fel hiányosságokat.

A jogsértések miatt az MNB az MTB Zrt. esetében 15,5 millió, a Takarékbankra 14 millió, míg a Takarék Követeléskezelőre 3 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, és kötelezte az intézményeket, hogy 2021. október 31-i, illetve december 31-i határnapokkal számoljanak be a problémák megszüntetésére tett intézkedéseikről. A bírságösszeg meghatározásakor súlyosító körülménynek számított egyes hiányosságok kockázati súlya, besorolása, illetve a Takarék Bankcsoport pénzpiaci súlya is. A bírság kiszabása során enyhítő körülmény volt ugyanakkor a vizsgált intézmények együttműködő magatartása, s hogy azok már a célvizsgálat alatt megkezdték a hiányosságok egy részének kiküszöbölését, illetőleg a célvizsgálat által feltárt egyes hibákat meg is szüntettek.