Hat korábban megkezdett sorozat folytatása és három új sorozat indítása szerepel a tematikailag és technikailag is sokrétű emlékérme-programban – közölte a jegybank.

A 2022. évi emlékérme-kibocsátási program összetételében és kivitelezésében is sokszínűnek ígérkezik: olyan egyedi megoldások kerültek a programba, mint a II. András Aranybullájának 800. évfordulójára tervezett miniarany és az eredeti okirat függőpecsétjének a méretében készülő színesfém emlékérmék, melyek külön-külön önálló érmék, de a kibocsátói szándék szerint egymásra is illeszthetőek.

Az emlékérme-kibocsátási programban újdonságként bevezetésre kerül a 42 mm-es átmérő, amely a magyar megyéket és megyeszékhelyeket bemutató sorozat tagjait teszi majd még különlegesebbé, melyet a gyűjtői igények alapján indít a jegybank.

A méret mellett az emlékérmék alakja tekintetében is változatosság jellemzi az idei kibocsátási programot, hiszen a standard kör alakú érmék mellett ovális (Nobel-díjasokat bemutató sorozat elemei), illetve négyszögletes alakú emlékérmék („Az mRNS alapú vakcinák alapjául szolgáló magyar találmány” és a „Richter Gedeon”) is gazdagítják a programot. Emellett igazi kuriózumként hatszögletű színesfém sorozatot is indít az MNB a Nemzeti Hauszmann Program eredményeinek bemutatására, melynek tagjai mozaikszerűen összeilleszthetőek lesznek.

A kibocsátási program tematikái között jelentős történelmi, tudományos és művészeti évfordulók szerepelnek, illetve olyan népszerű sorozatok folytatódnak, mint a középkori magyar aranyforintok, a nemzeti emlékhelyeket, a magyar pásztor- és vadászkutyákat, valamint a magyar népmesék rajzfilmsorozatot bemutató érmesorozatok.

A magyar származású Nobel-díjas tudósokat bemutató sorozat analógiájára a közgazdasági Nobel-emlékdíjas és matematikai Wolf-díjas kutatók is sorozatba rendezve kerülnek bemutatásra 2022-től kezdődően.

A jövő évi emlékérme-kibocsátási programban olyan női alakok szerepelnek, akikre példaképként tekinthetünk, így Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő és Nemes Nagy Ágnes tiszteletére is megjelenik ezüst és színesfém érme.