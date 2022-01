A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az előző hetinél 30 bázisponttal magasabban 4,30 százalékon hirdette meg csütörtökön az egyhetes betéti tenderét.

Várható volt, hogy az eddigi bevett gyakoraltnak megfelelően a keddi kamatdöntést követően a csütörtöki tenderen is emelkedik a tényleges kamatszint. A 30 pontos emelés így is kisebb meglepetést okozott, az MTI gyűjtése szerint 40 pontos emelést vártak a legtöbben.

Kedden 50 bázisponttal 2,90 százalékra emelte a jegybank az alapkamatot, és ugyanekkora mértékben emelte a kamatfolyosó két szélét is. Az egynapos betét kamata így 2,90 százalék, az egynapos és az egyhetes fedezett hitel kamata pedig 4,90 százalék lett. A monetáris tanács azt megelőzően tavaly decemberben 30 bázisponttal 2,4 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot, az egynapos és az egyhetes fedezett hitel kamata 30 bázisponttal emelkedett 4,4 százalékra.

A legtöbben januárban is 30 pontos emelésre számoltak, ehelyett úgy tűnik, áttér az 50 pontos emelésekre a jegybank, mivel továbbra sem mérséklődik az inflciós nyomás, ami novembert és decembert követően akár a továbbiakban is 7 százalék felett ragadhat.

A kisebb mértékű csütörtöki emelés arra is utal, hogy az MNB döntéshozó testülete, a monetáris tanács elkezdi korábbi iránymutatásának megfelelően a két kamatszint összezárását, aminek a végén ismét az alapkamat lesz a fő mutató a monetáris politikában. Az bizonytalan, hogy ez mikor következhet be, az MNB hosszú inflációellenes kampányra rendezkedett be.