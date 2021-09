Az inflációs nyomás és kockázatok miatt a magyar jegybank nem igazán tehet mást, minthogy folytatja a kamatemelési ciklust - mondták a Világgazdaságnak makroelemzők.

Virovácz Péter, az ING szakembere 25 bázispontos kamatemelést vár. Szerinte, ennél nagyobb mértékű szigorításnek nem lenne érdemi piaci előnye, ennél mérsékeltebb emelésnek nagyon rossz üzenete lenne. Az elemző úgy látja, az MNB tudja, hogy az inflációs veszély tartós lehet, így biztosan folytatni fogja a kamatemelési ciklust, egészen az év végéig. A kamatemelési ciklust pedig egésze addig tarthat, amíg 3 százalék alá kerül az infláció.

A K&H Bank szakértője, Németh Dávid biztos abban, hogy szigorítani fognak a magyar jegybankárok. 30 bázispontos emelésre számít a szakember. Erre pedig az infláció alakulása és a gyors növekedés, illetve a várható béremelkedések miatt van szükség.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője szerint a keddi kamatdöntő ülésen szinte bármi megtörténhet: elképzelhető további szigorítás, de a monetáris kondíciók akár változatlanok is maradhatnak. Azonban nemcsak az lesz fontos, ami történik, hanem az is, amit a jegybank kommunikál majd. A szakember a legvalószínűbbnek azt tartja, hogy további szigorítás történik, hiszen az infláció továbbra is a jegybanki cél fölött van, és a várakozásoknál is magasabban alakult. Regős alapesetben egy újabb 30 bázispontos, emelésre számít, de egy 20 bázispontos szigorítás sem kizárt. Hozzátette: "A jegybank azonban a várakozásaink szerint azt kommunikálja majd, hogy a további emelések üteme az eddiginél mérsékeltebb lesz."