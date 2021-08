Újabb szigorításoknak ágyazott meg a hazai jegybank

Nincs még vége a kamatemeléseknek, egyúttal más fronton is megkezdi a szigorítást a Magyar Nemzeti Bank. Sok múlik a szeptemberi inflációs jelentésen, arról azonban már most döntés született, hogy ha óvatosan is, de befejezi a jegybank az állampapír-vásárlást.