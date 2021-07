Háromhavi mélypont felé közelített kedd délelőtt a forint árfolyama az euróval szemben, 362 fölötti keresztárfolyammal várja a magyar fizetőeszköz a délutáni kamatdöntést. Hétfőn is gyengült a forint, amely a kedd délutáni kamatdöntésre vár.

"Hétfőn napközben már elérte a 362-es szintet is az euró/forint árfolyama, így továbbra is alulteljesítő a régiós devizákkal szemben. Ma délután kiemelten érdemes figyelni a jegybank kamatdöntő ülésére, amelyen az előzetes várakozások szerint 15-30 bázispontos kamatemelésre kerülhet sor" - közölte a KBC Equitas. Emellett a döntést követő jegybanki iránymutatás is tartogathat érdekességeket.

A hétfői kereskedés során 360,3-ról 361,4-re emelkedett az euró-forint árfolyama, a mai jegybanki ülés azonban sorsfordító lehet a forint számára. Várhatóan most fog eldőlni, hogy a következő hónapok során milyen lépésközzel fog kamatot emelni az Magyar Nemzeti Bank (MNB). A vártnál gyorsabb illetve meredekebb kamatemelési ciklus ismét forinterősödéshez vezethet" - tették ehhez hozzá az Erste Befektetési Zrt. szakértői.

A pedofiltörvény dönti romba a forintot

A forint az elmúlt napokban alulteljesítő volt a többi régiós devizával szemben, a térség feketebáránya címet egyértelműen a kormány politikájának a számlájára írják. Brüsszelben csúszik Magyarország helyreállítási tervének elfogadása, mivel az Európai Unió úgy látja, a nemrég elfogadott pedofil-törvény több ponton is sérti az uniós jogszabályokat. A magyar kormány ugyanakkor köti az ebet a karóhoz, hogy a Brüsszel szerint a szexuális kisebbségeket hátrányosan megkülönböztető jogszabály valójában a gyermekek védelmét szolgálja, és a szülők gyerekneveléssel kapcsolatos jogait védi.

A gyenge forint nem kedvez az inflációnak, az MNB pedig az elmúlt hónapok kommunikációja alapján eltökélt abban, hogy letöri az immár 5 százalék fölé ugró mutatót. Az biztos, hogy ma kamatemelés lesz, a kérdés csupán az, mekkora mértékű. Az elemzői társadalom megosztott ebben a kérdésben, az egyik része 15, míg a másik része 30 bázispontos kamatemelést vár. A kisebb lépésköz mellett az szól, hogy az MNB vezetői korábban arról nyilatkoztak, a ma bekövetkező kamatemelés mértéke lesz az irányadó az elkövetkező hónapokra nézve. Különben egyesek úgy gondolják, hogy a piac kényszerítőzik, nevezetesen a forint árfolyamán keresztül próbál kikényszeríteni nagyobb lépésközt.

"Az MNB pedig nyilván tartja magát ahhoz, hogy a forint árfolyama nem érdekli, legalábbis közvetlen értelemben. Olyan értelemben azért biztosan figyelembe veszi, hogy a gyengülő deviza magasabb importált inflációval jár, ami ellen éppen küzd. Ezért valószínűleg sem a túl nagy, sem a túl pici lépést nem szeretné a piac" - mondják az Erste Befektetési Zrt.-nél.

Nagyobb emelés is jöhet

"A jegybank júniusban azt ígérte, havonta emeli majd az irányadó kamatszintet mindaddig, amíg az infláció várható pályája konzisztens nem lesz a céllal" - teszi ehhez hozzá az OTP elemzési osztálya. Júniusban az árak széles bázisú emelkedésének köszönhetően az infláció a piac és az MNB várakozásait egyaránt meghaladva 5,3 százalékig emelkedett, illetve megugrottak az inflációs alapfolyamatokat jobban tükröző maginflációs mutatók is. Ráadásul a ciklus bejelentése ellenére elmaradt a forint várt felértékelődése, sőt a hazai deviza euróval szembeni árfolyama az elmúlt egy hónapban a 350-es szintről 362-ig gyengült.

"Ezen tényezők alapján a korábban vártnál több kamatemelésre lehet szükség, a határidős kamatszerződésekbe jelenleg beárazott kamatpálya szerint ma 20-25 bázispontos emelésre kerülhet sor, mi és az elemzői konszenzus is 25 pontos emelést vár. Ám ennél nagyobb szigorítás is benne van a pakliban, a beárazottnál határozottabb szigorítás ugyanis erősen növelné a dezinflációhoz szükséges forinterősödés valószínűségét" - teszik hozzá a bank szakértői.

Az év végéig az OTP szerint 1,8, a konszenzus szerint 1,5 százalékig emelkedhet az alapkamat. Emellett a kamatdöntést követő közleményből az is kiderülhet, hogy kivezetésre kerülnek-e és ha igen, mikor a rendkívüli eszköztár egyes elemei (jelzáloglevél- és vállalati kötvényprogram, fedezett hitel stb.), illetve tervez-e a jegybank a rendszeresen problémát okozó FX- swap hatékonyságát növelő eszköz bevezetését.