A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mai, augusztusi kamatdöntésén 100 ponttal 11,75 százalékra emelte az alapkamatot, folytatva ezzel a kényszerpályán zajló szigorítást.

A monetáris tanács legutóbb is jelentős, 100 bázispontos emelésről döntött, ami indokolt is volt, lévén a KSH júliusban 13,7 százalékos inflációt mért, és Virág Barnabás MNB-alelnök eddigi nyilatkozatai alapján ennél is jócskán magasabb drágulással lehet számolni az őszi időszakban.

A piac 100 bázispontos kamatemelést várt legalább az összes irányadó rátában – áll a Raiffeisen elemzőinek előzetes helyzetértékelésében. A piac a szigorítási ciklus tetőzését már bőven 14 százalék közelébe teszi.

A kötvénypiacon volt némi visszarendeződés az elmúlt napokban, a hosszabb lejáratú német hozamokkal szembeni kockázati felárak a hazai piacon a régiós trendekkel együtt mozogtak. Inkább a spotban volt látványosabb alulteljesítés a múlt héten a versenytársakkal szemben, ha a forint euróval, vagy dollárral szembeni teljesítményét nézzük – olvasható Blahó Levente és Pálffy Gergely elemzésében.

A forint 407 körüli szinteken állt a kamatdöntést megelőzően az euróval szemben, a paritást elérő dollárral szemben is hasonló rátán állt a kereskedés.

Az MNB helyzete nagyon bonyolult, lévén az elszálló inflációt úgy kell kezelnie, hogy közben egyre biztosabbnak tűnik a világgazdasági recesszió. Mindezt úgy, hogy a biztonságos piacok egyre vonzóbbak a befektetőknek, az Egyesült Államok is ezzel tudta lenyomni az eurót.

Mint azt Tiffany Wilding, a Pimco közgazdásza kiemelte: Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke minden idők egyik legrövidebb expozéját tartotta a globális gazdaság szempontjából kiemelt fontosságú Jackson Hole-ban tartott konferencián. Az üzenet viszont tömör volt és markáns: túl magas az infláció, ezért a Federal Reserve szigorít, legfeljebb az ütemen fog lassítani, majd idővel.

Ez egyben azt is jelenti, hogy erősödni fog a dollár, minden más pedig gyengül.

Virág Barnabás, az MNB alelnöke kedd háromtól háttérbeszélgetésen ismerteti az augusztusi kamatdöntés részleteit, amelyről beszámolunk.