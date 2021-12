Csütörtök reggel tovább emelte az MNB az egyhetes betéti kamatot - derül ki a friss tenderfelhívásból. Eszerint 3,3 százalékos az új kamatszint.

A jegybank a múlt csütörtökön a heti tenderen 20 bázisponttal emelt, a piaci további 20 bázispontos szigorításra számított ma, ez tehát teljesült is.

A döntés nem meglepő, hiszen szerdán kiderült, hogy novemberben a fogyasztói árak átlagosan 7,4 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Utoljára 14 esztendeje, 2007. decemberben volt legalább ekkora az infláció Magyarországon.

A csütörtökönként tartott egyhetes betéti tenderek aukcióin az alapkamattól el lehet térni, így az ezeken kialakuló, az alapkamatnál magasabb kamatszint az, ami ténylegesen érvényes a piaci működésben. Amióta ezt a lehetőséget az MNB megteremtette emelt is minden alkalommal.

Már csaknem egy hónapja tart

Az MNB monetáris tanácsa november 16-án arról is döntött, hogy a csütörtökönként meghirdetendő egyhetes betét kamata az alapkamat fölé is mehet. Ez egyben azt is jelentette, hogy az MNB búcsút intett az idén nyáron beállt konvencionális fordulatnak, amikor a kiegészítő eszközök mellett évek elmúltával ismét az alapkamat vált a központi eszközzé.

Vagyis immár a tényleges kamatszint az egyhetes eszköz miatt ismét eltérhet az alapkamattól. Ezeken felül az MNB a swap-eszközeit is újragondolja, a tervezett fokozatos kivezetés helyett azonnal lép, ezzel is mérsékelve bankrendszerben lévő likviditást. Mivel az egyhetes betéti tenderen jelenleg az MNB korlátlanul elfogadja az ajánlatokat, ez a kamat vette át újra az irányadó szerepet.

Majd két nappal később, november 18-én valóban megérkezett a következő emelés: az egyhetes betéti eszköz kamata 40 bázisponttal, 2,5 százalékosra ugrott. Az irányadó kamat november 25-én 2,9 százalékra, december 2-én pedig 3,1 százalékra nőtt.

A mostani újabb emelést az is lehetővé tette, hogy az MT november 30-án a kamatfolyosót kiszélesítette és aszimmetrikussá tette. Ennek értelmében december 1-i hatállyal az egynapos jegybanki betét kamatát 1,60 százalékra (alapkamat mínusz 50 bázispont), míg az egynapos és az egyhetes fedezett hiteleszköz kamatát 4,1 százalékra (alapkamat plusz 200 bázispont) emelte. Az utóbbi azt is jelenti, hogy a jelenlegi szigorítási ciklus technikai felső határa jelenleg 4,1 százalék (azaz 2,1 plusz 2,0 százalék).

Tovább nőhet a hivatalos alapkamat is



A júniusi 0,9-ről immár 2,1 százalékra nőtt az alapkamat, minden valószínűség szerint az idei utolsó kamatdöntésen egy újabb 30 bázispontos emelésről dönt az MNB monetáris tanácsa (MT). Emellett jövő csütörtökön, december 16-án publikálják a friss inflációs jelentést is, amelyben immár minden bizonnyal 5 százalék körüli inflációs prognózis szerepel majd 2022-re.

Matolcsy György MNB-elnök ugyanis december 1-jén a parlamentben arról beszélt, hogy idén és jövőre is 5 százalék körüli inflációval számol a jegybank, 2022-re 4,7-5,1 százalék az előrejelzési sáv.

Az MNB eurólikviditást nyújtó devizaswap-tendereket és diszkontkötvény aukciót tart decemberben, a monetáris transzmisszió hatékonyságának erősítése érdekében - jelentette be korábban a jegybank.

Az MT november 16-i döntése értelmében az MNB monetáris politikai eszköztára eseti jelleggel meghirdetett, legfeljebb 1 hónapos futamidejű diszkontkötvénnyel egészül ki. A diszkontkötvényt az MNB mennyiségi korlát mellett bocsátja a bankok rendelkezésére. Az eszköz célja, hogy a bankrendszer mérlegalkalmazkodásának célzott támogatásán keresztül mérsékelje a negyedévek végén jelentkező devizaswap-piaci feszültségeket, így erősítse a monetáris transzmissziót.

A devizaswap-tenderek napjai: 2021. december 7., 21., 30. és 31., míg a diszkontkötvény-aukció december 20-án lesz.