A Sberbank ügyfeleinek kártalanításáról és a Magyar Bankholdig tagbankjainak fúziójáról beszélt a Magyar Nemzetnek Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke. A magyar bankok a Sberbank csődje idején is biztonságosan, a megszokott magas szinten működnek. A hazai bankszektor tavalyi 820 milliárd forintos – csoporttagokkal együtt számított – nettó profitja történelmi rekord, ami még a koronavírus előtti, 2019-es „utolsó békeév” nyereségadatát is felülmúlja. E teljesítménnyel a hazai bankpiac ismét kiemelkedik az uniós mezőnyből - nyugtatott a szakember. A bankoknak tavaly év végén a jogszabályi tőkeszint felett még 1631 milliárd forint szabad tőkéjük volt, ami a 2021. évi nyereséggel, időlegesen felhasználható pufferekkel még meg is duplázódna - tette hozzá.

Ráadásul a banki fizetőképességi mutató adatok 2022. január végén még a tavalyi értékhez képest is enyhén nőttek. A banki ügyfelek biztonságérzetét erősítheti, hogy a hazai Sberbank nem belső okokból, hanem az orosz–ukrán háború és ennek kapcsán bevezetett szankciók következményeként bekövetkezett csődje után jól működött a betétgarancia védőhálója.

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) mindössze tíz munkanap alatt, megközelítőleg 147 milliárd forint kártalanítási összeget bocsátott több mint 65 ezer volt sberbanki betétes rendelkezésére a postán, a Takarékbank fiókjaiban, illetve banki átutalással. Az OBA 38,047 millió forintos kárkifizetési limitjét meghaladó követeléseket az érintett mintegy ezer ügyfél szintén a Sberbanknál jelentheti be. A Sberbank végelszámolására kijelölt Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit (PSFN) Kft. – a hitelezői érdekek védelme érdekében – azonnal megkezdte a portfólió átvilágítását, illetve a majdani követelések fedezetéül szolgáló vagyonelemekre vonatkozó értékesítési stratégia felállítását.

Sberbank helyett jön a szuperbank

Kandrács a hét végén esedékes Budapest Bank - MKB összeolvadásról is beszélt. Az MKB Bank néven tovább működő egyesített hitelintézetnek ugyanazokat a szigorú elvárásokat kell teljesítenie a működése során, mint valamennyi hazai piaci szereplőnek. A Magyar Bankholding Zrt. két tagintézménye, az MKB Bank és a Budapest Bank egyesülésével április 1–4. között megkezdődik Magyarország második legnagyobb, hazai tulajdonban lévő kereskedelmi bankjának létrehozása.

Az MNB felügyelő hatóságként már a Bankholding pénzügyi holdingtársaságának 2020. decemberi engedélyezése óta szorosan nyomon követi és ellenőrzi a kialakított működési, belső szabályozási, informatikai és személyi keretrendszert.