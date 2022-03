Meg kell tartani a szigort addig, ameddig nem látjuk a normalizációt. Ez hosszú út lesz, a küzdelem még hosszabb lesz, mint amit Ukrajna orosz megtámadás előtt remélni lehetett - mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az Inforádiónak.

Januárban 7,9 százalék volt az infláció, jóval több, mint a 3 százalékos cél. Keddre pedig a sokadik negatív rekordját érte el a forint, ami 375-380-as szintek környékére állt be az euróval szemben, látva a háborús helyzete és a piaci hullámokat. A megoldás Virág szerint a kiszámíthatóság, hosszú lesz a kamatemelési ciklus, és kell a rugalmasság, alakítható a monetáris politika a körülményekhez mérten. A fő cél az árstabilitás, ezt fenntartja a jegybank.

Ezen a téren nincs pardon, mindent meg kell tennünk

A komoly fellépés segíthet csak, első körben kőkeményen bele kell állnia a jegybanknak az infláció elleni küzdelembe, és ezt el is kell hitetni a piacokkal.

A fő három tényező, ami megoldást hozhat: a szigorú monetáris politika, az egyensúly felé terelt költségvetés, és a termelékenységet javító stratégia politika. Utóbbi azért is fontos mivel az ellátási láncokban való fennakadások már az ukrán háborút megelőzően is komoly problémákat és inflációs nyomást okoztak a világgazdaságban.

Szakad minden ami magyar, nem kell meglepődni

Eleve nehéz helyzetben volt a világgazdaság, nem regenerálódott a koronavírus járványt követően sem - mondta Virág.

Történelmi pillanatokat élünk geopoliktai, gazdasági következmények szempontjából is.

Most természetes reakció, hogy kevésbé kockázatos termékekre mennek a befektetők, mint az amerikai állampapírok, vagy az arany, és nyomás alá kerülnek a fejlődő piacok eszközei, ide tartozik Magyarország is

Ellátási zavarok a nyersanyagárak, az élelmiszerárak tovább mélyülhetnek a szankciókkal, amiknek a hatását még nem látjuk át teljes egészében.

Lehet az, hogy az 1970-es évek stagflációs forgatókönyvét is érdemes előszedni. Az infláció a háborútól függetlenül is rontja a reálgazdasági kilátásokat, a jegybank számára továbbra is az infláció a fő ellenség, ezért folytatjuk a megkezdett szigorítási politikát kiszámítható módon.

Komoly erőfeszítést kell azért is tenni, hogy megértsük, kire vonatkozik, és kire nem vonatkoznak a szankciók. Vannak például felsorolt konkrét bankok, de például a kereszttulajdonlásos viszonyok esetében nem egyértelmű a helyzet.

Normális reakció ilyen helyzetben hogy feltörekvő, ráadásul földrajzilag közel lévő országok eszközei eladják. Ez zajlik a teljes régióban. Ezért kell megfelelően meghatározni, hogy mik a feladatok döntéshozóként. Ez a magyarázat, arra is, hogy negatív rekordokat dönt a forint, és eleve eladási hullám zajlik a térségünkben.

Át kell gondolni

A Sberbank esetében gyorsan lépett az MNB és egy nyugodt, rendezett megoldásban vagyunk érdekeltek.

A következő napokban dől el, hogy az ügyfelek a lehető legkevesebbet érzi meg, hogy az orosz cégek swfit bankolási rendszerből való kizárására milyen hatásokkal jár. A régió más országaimban is rendelték a szünnapot, mint ahogy azt a hazai piacfelügyelet is megtette.

A piacfelügyelet hétfőre és keddre szünnapot, utána pedig a kivehető betétekre korlátokat vezetett be a bécsi központú orosz bank esetében, aminek jelenleg már a csődjétől tart az Európai Központi Bank.

Virág elmondta, mindenki nézze át megfontoltan a befektetéseit, vegye fel a bankjával is a kapcsolatot és válasszon a számos elérhető biztonságos termékből.