Meglepetés: óriási emelés mellett döntött a monetáris tanács

Szeptemberben is méretes kamatemelést jelentett be a Magyar Nemzeti Bank. Más lehetősége nem is nagyon lehetett a monetáris tanácsnak (MT), lévén a legutóbbi mérés szerint 15,6 százalékos az infláció, és egyelőre nem látszik a lassulás. Ma délután Matolcsy György jegybankelnök ad iránymutatást.