A legutóbbi kamatdöntő ülésen kamatemelésről határozott az MNB, és a kamatemelési ciklus folytatódni fog, amíg az inflációs folyamatok ezt indokolják. A havi emelések mértékét illetően a júniusi döntés mértéke meghatározó lesz - két hete 30 bázispontos kamatemelés volt. A hitelezés támogatása a jegybank részéről zöld irányba mozdul el.

A jegybankoknak fontos a klímaváltozás elleni harc

A zöld irányú elmozdulásra világszerte 2015 és 2030 között 90 ezer milliárd dollárnyi új beruházásra lesz szükség a klímacélok elérése érdekében. Magyarországon is komoly beruházásokra lesz szükség. Környezeti fenntarthatóság nélkül nincs árstabilitás, nem lehet stabilizálni az élelmiszerárakat, és a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását sem lehet biztosítani - hívta fel a figyelmet Virág Barnabás. A jegybankoknak ezért is fontos a klímaváltozás elleni fellépés.

A jegybankoknak kezelniük kell a klímaváltozás miatt bekövetkezett piaci kudarcokat, fontos szerep jut nekik a példamutatásban, a zöld programokban is. A Magyar Nemzeti Bank fenntarthatósági mandátummal is rendelkezik az országgyűlés által, vagyis támogatja a kormány fenntarthatósági politikáját. A jegybank eddig felügyeleti intézkedések szintjén támogatta a zöld programokat, újabban viszont a monetáris politika szintjén is beszáll a zöldítésbe.

Az a cél, hogy az évtized végére olyan pénzügyi rendszer alakuljon ki Magyarországon, amely széleskörűen figyelembe veszi a környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontokat. A stratégiának több pillére lesz, ebben kifejezetten fontos lesz a társadalom környezettudatosságának fejlesztése, a pénzügyi rendszer klímatudatossága.

Jön a zöldhitel

A jegybank a fedezetkezelés, a tartalékstratégia, a növekedési kötvényprogram, a jelzáloglevélprogramokon és a hitelprogramokon keresztül is támogatja majd a zöld gazdaságot. Az első két új program közül az egyik, ami először elindul, a zöld jelzáloglevél-vásárlási program lesz. A program augusztus 2-án indul, és a nemzetközi sztenderdek alapján zöld minősítésű jelzálogleveleket vásárol majd a jegybank a 200 milliárd forintos induló keretösszegű programban.

A másik lépés a lakáshitelpiacot érinti. A zöld szempontok most nem érvényesülnek a lakáshitelezési piacon, a bankok nem veszik figyelembe ezeket. A Növekedési Hitelprogramon belül elindul a Zöld Otthon Program. A jegybank 0 százalékos kamattal ad forrást, amit maximum 2,5 százalékos kamattal lehet kihelyezni új lakás építésére és vásárlására minimum BB energiahatékonyságú ingatlanok esetében. A maximális futamidő 25 év lesz, a hitel devizaneme forint lesz.