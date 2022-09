Újabb részletek derültek ki az MNB új fegyveréről

Az MNB monetáris tanácsának (MT) döntése alapján október 1-jétől - a monetáris transzmisszió hatékonyságának erősítése és a bankrendszeri likviditás tartós lekötése érdekében - az eddigi 1 százalék helyett minimum 5 százalékra emelkedik a hitelintézetek tartalékolási kötelezettsége, ami egyedi banki döntés alapján akár 10 százalékos mértéket is elérhet. Az MNB a választott tartalékráta vonatkozásában havi átlagban teljesítendő kötelezettségen felül azt is előírja a bankoknak, hogy napi szinten se csökkenjen az 5 százalékos tartalékszint alá a tartalékszámlák egyenlege. A megemelt kötelező tartalék mellett októberben az MNB elindítja a rendszeres diszkontkötvény aukciókat és meghirdetésre kerül a változó kamatozású hosszú futamidejű betéti eszköz is, melyek ugyancsak erősítik a monetáris transzmissziót.