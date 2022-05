A közzététel nélkül odaítélt szerződésről az MNB-Ingatlan Kft. jelentetett meg közleményt az uniós közbeszerzési közlönyben. Egyedi műalkotásra - értelemszerűen - nem lehet nyílt közbeszerzést kiírni.

A festmények eladója az Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Kft. Vele május 12-én kötött szerződést az MNB Ingatlan Kft.

Kapcsolódó Online katalógust nyitott az MNB

A Wikipédia szócikke szerint Kucsora Márta 1979-ben született Szegeden. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán diplomázott 2002-ben, mestere Kovács Attila volt. 2005-2006-ben az Egyesült Államokban, New Jersey-ben a Montclair State University Master of Fine Arts programjának hallgatója volt. 2012-ben alapítója volt a Budapest Art Factory nemzetközi művészeti rezidencia programjának, melynek ma is szervezője.

A Napi.hu januárban írt arról, hogy Szentpétery Ádám szlovákiai magyar festő húsz festményét vásárolta meg az MNB-Ingatlan Kft. 82 millió forintért. Ezzel a jegybank folytatja a műtárgyvásárlásokat, amelynek az értéke az utóbbi két évben mintegy 3 milliárd forintra rúgott.

A Céginfo.hu adatai szerint az eladó Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Kft. 2018-ban alakult, a jegyzett tőkéje 3,1 millió forint. Tulajdonosa az Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. A 2020-as évet árbevétel nélkül, 10.8 millió forint adózás előtti veszteséggel zárta. A tulajdonos Optima Zrt. eredetileg 2015-ben Pallas Athéné Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. néven alakult, egy évvel később vette fel a mai nevét. Tulajdonosa 2019 vége óta a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány.