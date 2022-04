A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a hazai kibocsátású mobiltelefonba digitalizált bankkártyákkal történt belföldi és külföldi bolti mobilfizetés aránya több mint duplájára nőtt 2020. márciusa óta az összes ugyanilyen tranzakció között, tehát a plasztikkártyás érintéses fizetéseket is beleértve. Az elérhető adatok alapján hét negyedév – azaz közel két év – adatait összevetve erős fejlődés indult meg a bolti mobiltelefonos érintéses fizetés piacán. Mind darabszám-arányában, mind érték-arányban egy masszív és töretlen fejlődés látszik, egyaránt két és félszeresére növelve a bázisértéket 21 hónap alatt.

Ehhez persze a koronavírus-járványnak is volt köze, hiszen az emberek menekültek a fertőzés terjesztésére potenciálisan képes bankjegyektől, és lemondtak arról is, hogy egy pandémiában egyszerre két olyan eszközt használjanak, amit fertőtleníteni kell, ezért győzött a mobiltelefon, amiről úgysem mond le senki. A pandémia hatása mellett volt még egy fontos tényező, mely megalapozta a fejlődés lehetőségét: a bankok szép lassan felzárkóztak a mobiltárcás szolgáltatást nyújtó hitelintézetekhez, mind Android, mind pedig iOS mobil operációs rendszeren. Mára a 8 hazai nagybank között a Takarékbank az egyedüli kakukktojás, de az is csak Androidon. A hírek azonban arról szólnak, hogy ők is belefogtak a fejlesztésbe, így akár még idén zárhatják a sort.

Kezdettől fogva része volt a 2020 szeptemberében megújult azonnali fizetési rendszernek (AFR) egy új szolgáltatás lehetősége, a fizetési kérelem, de a bankok nem fejlesztették ki ezt egyből az elején. Ez egy olyan szolgáltatás, amelynél nem a fizető fél, hanem a pénzküldés címzettje (szaknyelven a kedvezményezett) állítja össze az átutalást, a fizető félnek már csak jóvá kell hagynia és a pénz máris elhagyja a számláját.

Alapvetően a csoportos beszedések kiváltására találták ki. A csoportos beszedés egyetlen előnye, hogy teljesen automatikus, emberi beavatkozás nélküli számlafizetés. Vannak azonban hátrányai: ha nincs elég fedezet a számlán, nem teljesül, ha van, de a szolgáltató rosszul számlázott, akkor viszont teljesül az átutalás még a reklamáció kivizsgálása előtt. Ez ellen eddig egy meglehetősen fapados megoldással, egy beállított limittel lehetett csak védekezni. A fizetési kérelemnél ilyen gond nincs, az ügyfél maga hagyja jóvá a tranzakciót akkor, amikor akarja, akár két hónapig is el lehet húzni a fizetést.

A nyolc hazai nagybank felénél viszont nincs még fizetési kérelem szolgáltatás a mobilappban. A fizetési kérelem elsőként az Erste, a Raiffeisen és a Takarékbank mobilbankjában volt elérhető, míg az idei első negyedévben az OTP Bank építette ki ezt a szolgáltatást. A fizetési kérelem, bár alapvetően a csoportos beszedés versenytársának szánták, kitűnően használható magáncélra is például olyankor, ha szét kell osztani egy éttermi számlát, vagy be kell fizetni az összes szülőnek az osztálypénzt, a bérlőnek az albérlet díját.

Új szolgáltatások az azonnali fizetési rendszerben

Három olyan új szolgáltatás jelent meg az azonnali fizetési rendszerben (AFR), amely méltán tarthat igényt az ügyfelek nagyobb figyelmére. A fizetési kérelem mellett ezek a másodlagos számlaazonosítók és a QR-kódos fizetés. Ebben a negyedévben az OTP Banknál a fizetési kérelem szolgáltatás, az Erste Banknál pedig a QR-kódos fizetés indult el. A harmadik szolgáltatás, a másodlagos számlaazonosítók használata minden banknál kötelezően elérhető már 2020 márciusa óta. A fizetési kérelem teljes körű bevezetésére még várni kell, a QR-kódos fizetés pedig kifejezetten gyerekcipőben jár.

A bankok fogékonyak lettek az orosz-ukrán háborúra. Mobilappjában az Erste Bank és a CIB Bank is lehetővé tette, hogy könnyítve lehessen pénzt küldeni az ukrajnai menekültek megsegítésére. Mindkét bank magyar segélyszervezetnek gyűjti a pénzt.

A Google Pay is egyre több banknál elérhető. 2022. február 1. óta a CIB Bank a korábbi Visa kártyái után a Mastercard bankkártyái esetében is bevezette a szolgáltatást. Ebben a negyedévben az UniCredit Bank UniCredit mBanking mobilapplikációja is frissült azzal a funkcióval, hogy (Android rendszeren) lehetővé tegye a bankkártya regisztrációjának megkezdését a Google Pay-be. Az Erste Bank Erste Mobile Pay alkalmazásban megszűnt az érintéses (NFC) fizetési szolgáltatás, helyette a Google Pay mobilalkalmazás használható.

Sokak régi igénye volt, hogy a Simple mobilapplikációban a BKK bérletek és BKK napijegy típusú jegyek mellett BKK vonaljegyet is lehessen vásárolni, amire a Volán társaságok járataira kezdettől fogva van mód. 2022. február 14. óta ez a jegytípus is megvásárolható a Simple mobilalkalmazásban, melyet nem sokkal később a K&H Bank is követett, ahol szintén van mód ilyen jegyek vásárlására.

Jönnek a szuperapplikációk

Külföldön beyond banking (bankoláson túli) szolgáltatások körében terjedőben vannak az úgynevezett szuperapplikációk, ezek hamarosan Magyarországon is megjelenhetnek. Ennek egyértelmű előhírnöke a sokféle jegy vásárlását biztosító Simple és Erste MobilePay alkalmazás, illetve ilyen még a K&H Bank mobilapplikációja, mely közlekedési jegyek megvásárlását teszi lehetővé az applikáción keresztül. A sárga csekkek beolvasása is egyszerűbbé vált, a korábbi szkennelés helyett a QR-kódok beolvasására is alkalmassá vált az Erste mobilapplikációja, így az adatok pontosabbak lesznek.

A 800 ezernél is több magyar felhasználóval rendelkező Revolut egy kilencedik magyar bankként is felfogható, csakhogy a fintech óriás belföldi (magyar) bankszámlaszáma a negyedév végén megszűnt. Ez azt jelenti, hogy az a magyar bankszámlaszám szűnt meg, amely a Revolut feltöltésére használható. Aki bankkártyáról töltötte fel az egyenleget, annak ez a változás semmit nem jelent. Aki továbbra is szeretne használni átutalásos feltöltést, az az eddig is létező litván IBAN számlaszámot használhatja. Erre eurót küldve a küldés díja azonos a belföldi, másik magyar bankba küldött átutalás díjával.

A Revolut is gyűjt adományokat az ukrán menekülteknek, a pénz európai jótékonysági szervezetekhez kerül. A fizetési kérelem, vagy ahogy a Revolutban hívják, pénzkérés már egy régóta létező funkció, de most a Revolut Juniorral bővült. Ez azt jelenti, hogy már a gyerekek is kérhetnek pénzt a szüleiktől Revoluton keresztül.