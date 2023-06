Rizikós helyszínt választottak az Európai Politikai Közösség második csúcstalálkozójának: Moldovában gyűlt össze csütörtökön több mint 40 európai ország vezetője. Ez pedig több szempontból is szúrhatja Vlagyimir Putyin szemét.

Moldova abba a régióba tartozik, amelyről az orosz elnök szereti azt gondolni, hogy még a fennhatósága alá esik, kvázi igényt tarthat az ország élén állók elkötelezettségére, szükség esetén pedig a támogatására. Ráadásul – Ukrajnához hasonlóan – Moldovának is megvan a maga orosz régiója.

Transznisztria számos orosz szeparatista és több mint ezer orosz katona vezetésével törekszik elszakadni Moldovától. Nem nagy meglepetésre Vlagyimir Putyin Transznisztriával kapcsolatban is előszeretettel hangoztatja, hogy a helyi orosz kisebbséget atrocitások érik, és szükségük van Moszkva támogatására.

A következő Ukrajna?

Moldova az elmúlt időszakban több alkalommal is alaposan megrángatta a moszkvai oroszlán bajszát.

A kijevi kormány februárban arra figyelmeztette Maia Sandu moldovai elnököt, hogy értesüléseik szerint a Kreml puccsot tervez, és bábkormányt ültetnének az aktuális kabinet helyére. Még abban a hónapban le is mondott az addig kormányzó kabinet, a stafétát azonban ismét Európa-párti politikusok vették át.

Maia Sandu elkezdte kongatni a vészharangot, hogy tudatosítsa a nyugati vezetőkben: Moszkva nem akar megállni Ukrajnánál, már most Moldova felé kacsingat a Kreml.

Erre utaló jelek egyébként Moszkva részéről is érkeztek. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter például kijelentette, Moldova úgy fest, mint „a következő Ukrajna”. Egy Moldovából száműzött oligarcha, Ilan Shor pedig, aki a moszkvai irányítással való kiváló viszonya miatt egyébként az Egyesült Államok szankciós listáján is szerepel, Facebook-hirdetéseket szponzorálhatott. Az Associated Press (AP) szerint ezek a hirdetések tüntetésekre buzdították a moldovaiakat és az Európa-barát kormány ellen uszítottak.

Érdekesség, hogy az Európai Unió egészen eddig nem szankcionálta Ilan Short, csak kedden, a moldovai eseményre készülve tette meg a blokk ezt a lépést.

Mérföldkő lehet a csúcstalálkozó

A résztvevők és az őket vendégül látó Moldova számol egy esetleges orosz támadással, ezért az ország légterét – a résztvevők megérkezése után – a csúcstalálkozó idejére lezárták, és a légtér biztonságára aktívan figyelnek a NATO megfigyelő repülőgépei – írja a Politico. A legtöbb vezető nem is tölti Moldovában az éjszakát, minimálisra korlátozzák látogatásuk időtartamát.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Maia Sandu moldovai elnök a csúcstalálkozón Kép: Reuters

A csúcstalálkozón résztvevők a következők:

az EU 27 tagállama;

Albánia;

Andorra;

Örményország;

Azerbajdzsán;

Bosznia-Hercegovina;

Georgia;

Izland;

Koszovó;

Liechtenstein;

Moldova;

Monaco;

Montenegró;

Észak-Macedónia;

Norvégia;

San Marino;

Szerbia;

Svájc;

Törökország;

Ukrajna és

Egyesült Királyság.

A hivatalos program szerint az országok vezetői azzal a céllal gyűlnek össze, hogy

előmozdítsák a politikai párbeszédet és az együttműködést a közös érdeket szolgáló kérdések ügyében, valamint hogy

megerősítsék az európai kontinens biztonságát, stabilitását és jólétét.

„Családi fotó” a csúcstalálkozó résztvevőiről Kép: Getty Images , Carl Court

A csúcstalálkozó helyszíne fontos üzenetet hordoz Nicu Popescu moldovai külügyminiszter szerint:

azt jelzi, hogy Moldova számít, hogy az egész kontinens kiáll ebben a nehéz időben Moldova és Ukrajna mellett.

Vadim Pistrinciuc korábbi moldovai miniszter is arról beszélt a csúcstalálkozó előtt, hogy az esemény alkalmas lehet arra, hogy felnyissa a szemeket.

Az egykor szovjet kötelékbe tartozó állam az uniós jelöltséget tavaly júniusban – Ukrajnával egyszerre – kapta meg. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki szintén a moldovai fővárosba utazott, megdicsérte a kormányt a reformok terén elért előrelépésekért, hozzátette, ezek komoly szerepet játszhatnak a csatlakozási tárgyalások előkészítésében.

Azt ígérte, ennek a folyamatnak az erősítése és felgyorsítása érdekében a közeljövőben növelik a Kisinyovba delegált uniós diplomaták számát.