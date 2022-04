A hivatalosan Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság néven kikiáltott Transznisztria az orosz invázió alatt álló Ukrajna délnyugati határvonalán fekszik, egy kisebb megyének megfelelő keskeny terület. A Dnyeszteren túli vidéket még az 1990-es évek elején, orosz segítséggel egy közel 2 évig tartó háborúval függetlenítették Moldova irányítása alól, de az ENSZ országai a mai napig szakadár területként tartják számon.

Több robbanást is jelentettek a Donyec-medencei "népköztársaságokhoz" hasonlítható oroszbarát területről, de egyelőre úgy tűnik, senki nem vesztette életét. Transznisztriában a Szovjetunió bukása óta állomásoznak orosz csapatok, de a jelenlegi megszállás alatt egyelőre nincs hír a mozgósításukról.

Az első robbanások hétfőn estefelé, helyi idő szerint 18:00 körül történtek, Transznisztria központjában Tiraszpolban, derül ki az Al Jazeera összefoglalójából. Az ortodox húsvét ünnepén a szakadár köztársaság állambiztonsági minisztériumát vették célba a helyi tisztviselők szerint.

Az esetről tudósító televízió szemtanúi azt állították, hogy több robbanás volt, és a helyszínre tűzszerészek mellett, tűzoltókat és mentősöket is kivezényeltek. Egy másik csatornam a TVS a helyszínen feltehetően tudatosan hátrahagyott kézi gránátvetőről mutatott felvételeket.

Ezt követően kedd reggel 6:40-kor és 7 óra után pár perccel egy Tiraszpoltól északra található falu, Maiac közelében robbantották fel Transznisztria két legerősebb rádiótornyát, amelyek egészen idáig orosz propagandát sugároztak. A tornyok adását a határhoz közel élő ukránok is tudták fogni.

A photo of the two most powerful towers of the radio center in #Transnistria, which used to broadcast #Russian radio which were knocked out. pic.twitter.com/QDJhDYYOWv