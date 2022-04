A jegybanki március elején felpörgetett kamatemelése nem csak a lakáshiteleknél, de a személyi kölcsönöknél is komoly kamatemelési hullámot indított. Az ügyfeleknek egyre több helyen kell hozzászokniuk ahhoz, hogy a bank kétszámjegyű kamatot fizetett velük a felvett hitel után. Ez alól a legtöbb banknál csak az igen komoly, esetenként 400-600 ezer forintos jövedelemátutalást vállaló, korábban lakáshitelnek is beillő 6-8 millió forintos személyi kölcsönt igénylő top-adósok számítanak kivételnek. Ők azonban – hívják fel az érdekességre a figyelmet a money.hu szakértői - sok esetben ma már a folyamatosan emelkedő átlagos lakáshitel kamatokhoz igen közeli kamatszinten vehetnek fel fedezetlen kölcsönt.

Az UniCredit Banknál március 29-től a Stabil Kamat személyi kölcsön kamata emelkedett a legtöbb soron. Az emelés mértéke 50-81 bázispont – a komolyabb emeléssel az 1,6 millió forint alatti hiteligénylőknek kell megbarátkozniuk. A bank ugyanakkor az Aktív és Aktív Plusz kategóriákban a 6 millió forint feletti hitelösszegnél 1 bázispontos csökkentéssel tette szebbé az ajánlatot, a Prémium kategóriáknál ez a kamatsáv nem változott, a legjobb ajánlat – 6 millió forint feletti hitelösszegnél és a hitelfedezeti biztosítás megkötésével járó Prémium Aktív csomagban – 7,38 százalék.

Kapcsolódó Átrajzolta a babaváró kölcsön a lakossági hitelpiacot

750 ezres nettó fizetés az elvárás

A CIB Banknál kedvezmény kategóriánként eltérő mértékű 46-60 bázispontos kamatemelés történt az Előrelépő személyi kölcsönnél. A legkisebb, 7,5 százalékos kamathoz a legjobb ügyfeleknek kínált Magnifica kedvezménycsomag vagy minimum 750 ezer forint jóváírása szükséges.

Április 1-től a Takarék Bank személyi kölcsönök kamatai emelkednek. A jelentősebb drágulás a Prémium és az Extra kategóriában volt – itt 1-1,5 százalékpontos emelés történt, az Alap és a Plusz kedvezménykategóriában maximum 100 bázispont volt a változás, de volt olyan Plusz kedvezménysor is, ahol maradt a korábbi kamat. A legkedvezőbb kamat 7,99 százalék – ehhez minimum 600 ezer forint átutalása szükséges.

A Budapest Bank beolvadását követően az MKB Banknál megjelent új személyi kölcsön konstrukciók szerint a bank ügyfelek a korábbi 6,99 százalék helyett már csak minimum 7,99 százalékon kaphatnak személyi kölcsönt, s ehhez a korábbi 350 ezer forint helyett immár 600 ezer forintos jövedelem jóváírás kell – a korábbi, 350 ezer forinthoz 8,99 százalékos kamat tartozik. Ekkora – minimum 350 ezer forintos nettó jövedelem kell a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel (MFSZ) igényléséhez, ahol az éves kamat 11,99 százalék.

A 10 százalék határán billegők

Az Erste Banknál a jövőben a korábbi 100 ezer helyett minimum 120 ezer forint kell a Most személyi kölcsön igényléséhez, ám itt a kamatok nem változtak. A Hűség és Extra kölcsönnél viszont a 3 millió forint feletti, minimum 300 ezer forintos jövedelmet igazoló ügyfelek kamata 50-100 bázisponttal emelkedett, a legjobb, 9,49 százalékos ajánlatot a minimum 8 millió forintot igénylő, 400 ezer forintos jövedelmet igazoló ügyfelek kapják. A fogyasztóbarát kölcsönök kamata 0,5-1,77 százalékponttal lett magasabb, itt 10 százalék alatt, 9,99 százalékon szintén az kaphat kölcsönt, aki legalább 8 millió forintot igényel, ám ebben az esetben elég 250 ezer forint jövedelmet igazolni.

A Cetelem Banknál április 6-tól átalakították az ajánlati rendszert. Kevesebb hitelösszegsáv és a futamidősáv alapján számíthatjuk ki a kölcsönünket. Ezzel egyidőben a kamatok magasabbak lettek. Míg korábban – igaz 7 millió forint felett – 6,69 százalékos kamaton volt elérhető hitel, ez a sáv eltűnt. A jövőben minden 3 millió forint feletti kölcsön egységes kamatot kap. A legjobban a 60 hónapos futamidőt választó ügyfelek járnak, itt 8,99 százalék a kamat ajánlat. A kamatplafon standard ügyfélminősítés esetén 24,32, medium ügyfélminősítésnél 21,89 százalék.

Április 9-től a kedvezmény nélküli kamat 1 százalékponttal 17,95 százalékra emelkedett a Raiffeisen Banknál, s mivel ez minden további kedvezmény alapja, magasabbak lettek a kamatok a többi kedvezménykategóriákban is. Meghosszabbított akcióban a 250 ezer forint feletti jövedelmű és minimum 1 millió forintot igénylő ügyfelek 8 százalékos kamatkedvezményre, s így 10 százalék alatt, 9,95 százalékos kamatra számíthatnak a bank új ügyfelei, a legkedvezőbb, 9,45 százalékos a kamat, ha 400 ezer forintos jövedelem és legalább 3 milliós hitelösszegről van szó az Extra kedvezmény kategóriában.

Lakáshitelek: hétről-hétre sokkoló emelések

Ami a lakáshitel kamatokat illeti, itt bizony lényegében vége a 6 százalék alatti kamatok idejének – kevesebb, mint egy éve az átlagadós 4 százalék alatti kamatot is kifoghatott – emlékeztetnek a money.hu szakértői. Itt ráadásul úgy fest, most már minden héten várható 1-1 banknál drasztikus módosítás – egy hete a CIB komoly kamatemelése, most az Unicredit drágítása a szenzáció.

A Budapest Bank Zrt. és az MKB Bank Nyrt. egyesülése után az új MKB Banknál április 5-től a korábbi BB-s jelzáloghitelek feltételrendszere él tovább. A bank egyelőre nem változtatott a kondíciókon, ám a korábbi MKB hirdetményekhez képest – tekintve, hogy a pénzintézet március elejétől az egyesülésre készülve felfüggesztette a hiteleinek folyósítását, s így már nem reagált az irányadó jegybanki kamat komoly emelésére – a kamatok feljebb csúsztak – nincs már 6 százalék alatti ajánlat itt sem. A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek (MFL) estében az utolsó hirdetményhez képest 5 éves kamatperiódusra a korábbi 5,59 helyett 6,08-6,59, 10 éves kamatfixálás mellett a kedvezménycsomagoktól függően 5,29-8,11 százalékon elérhető kölcsön kamata 6,08-6,96 százalékra módosult. A változtatásnak tehát a 10 éves kamatperiódus mellett mind a piaci, mind az MFL hiteleknél a korábbi normál kondíciókra alkalmas ügyfelek örülhetnek – náluk kisebb lett az ajánlott kamat – a többiek számára komoly növekedés történt.

Csütörtöktől, április 14-től a március végi óvatos emelés után drasztikusan emeli jelzáloghiteleinek kamatát az UniCredit Bank. Az 5 éves kamatperiódusú és az 5 évig fix hitelek új kamata 1,6 százalékponttal, 8,35 százalékra emelkedett. A 6-8 évig fix lakáshitelnél a kamatemelkedés 1,4 százalékpontos volt. A 9-10 évig fix, illetve a 10 éves kamatperiódussal rendelkező hiteleknél a drágulás 110 bázispontos, s így a kamat 7,89 százalék. Az ennél hosszabb időre fix hitelek esetében 130 bázisponttal emelkedik a kamat, a legkedvezőbb ajánlat továbbra is a 11-13 éves kamatozású hiteleké, ahol a kamatszint 7,68 százalék. A bank az emelést azon Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek esetében nem érvényesíti, ahol a hitelkérelem befogadása március végéig megtörtént – esetükben a folyósításnak június 26-áig meg kell történnie.

Az OTP Banknál csak a szabad felhasználású jelzáloghitelek kamata emelkedett április 1-től: a Fix5 jelzáloghitel kamata 0,5 százalékponttal, a Fix10 jelzáloghiteleké 0,15 százalékponttal és a Fix20 Jelzáloghiteleké 0,14 százalékponttal lett magasabb, a kamatok díjkedvezménnyel és Hűség szolgáltatás keretében még minden kamatperiódusban alatta maradnak a 10 százaléknak – 9,7, 9,8 és 9,9 százalékon futnak.