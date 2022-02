Nem volt nehéz megjósolni, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának januári kamatdöntése és az azt követő, a jegybank által várt inflációs pálya, valamint kamatemelési tervek megismerése után beindulnak az árazási munkacsoportok a bankokban.

Az immár általánossá vált kamatemelésben egy 20 évre felvett, 20 milliós hitel esetében a legjobb banki adósoknak ajánlott legkedvezőbb kamatajánlat 10 éves kamatperiódusra január közepéhez képest 30 bázispontot romlott. Mindez a havi törlesztőrészletben azt eredményezte, hogy a törlesztőrészlet alig marad havi 125 ezer forint alatt, s a futamidő alatt visszafizetendő összeg már kevesebb, mint 2 ezer forinttal marad el a 30 millió forinttól.

A 20 évre fixált hitelek esetében a legjobb adósok ennél keményebb drágulást tapasztaltak. Itt hasonló paraméterek mellett a legjobb ajánlat havi törlesztőrészlete alig több, mint két hét alatt 4,3 százalékkal, 127 900 forintról 133 400 forintra nőtt, s a teljes visszafizetendő összeg 30,7 millióról 32 millió forintra nőtt. A rosszabb minősítéssel bíró ügyfelek ennél jelentősebb drágulást is tapasztalhatnak, ha a januári és a februári ajánlatokat összevetik - írja a portál.

Heti változások

A Raiffeisen Banknál az 5 éves kamatperiódusú és 5 éves végig fix hitelek 35, a 10 éves kamatperiódusú és 10 éves végig fix hitelek 15 bázisponttal lettek drágábbak az év második hónapjától. A kedvezmény nélkül elérhető legjobb kamat 5 évre 6,74, 10 évre 6,54 százalék lett – ez utóbbi a most változatlan 15 éves végig fix hitelek kamatával egyezik meg.

A K&H Banknál a 12 havi BUBOR-hoz kötött üzleti feltételű lakáshitelek és a fogyasztóbarát lakáshitelek kamata a legrosszabb minősítésű adósok (a banknál K6 kategória) esetében a kamatciklustól függően 7,9-8,31 százalékra nőtt.

Február 1-től az 5 és 10 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek kamata 0,5 százalékponttal emelkedett a Sopron Banknál. Így standard feltételek mellett az új otthon lakáshitel s a 10 éves kamatperiódusú piaci lakáshitel kamata 6,59 százalék helyett 7,09 százalék lett. Ugyanezen a kamaton fut az 5 éves kamatperiódusú hitel is, ám míg az előző kettő 7,6, utóbbi 7,64 százalékos teljes hiteldíj mutatóval (THM) fut a példa szerint. Legalább 10 millió forint igényélése, 400 ezer forint jövedelem a bankhoz utalása mellett a kamat 5,44 százalékra szorítható le.

A MagNet Banknál a 6 hónapos változó kamatozású hitel kamata 9,8 százalékról 10,2 százalékra nőtt. A Stabil Ötös és Stabil Tízes hitelek kamata ugyanúgy 0,4 százalékponttal lett magasabb. Az 5 éves fixálásra így 7,4, 10 évre 7,9 százalék az új ajánlat.

A referenciakamatok drágulása miatt emelte az Otthonteremtő hitelek kamatait a CIB, a Gránit és az UniCredit Bank is – ez ugyanakkor nem az ügyfél által fizetett kamatra, hanem az állami kamattámogatásra hat. Az Erste Banknál az áthidaló hitelek kamatát emelte meg a referenciakamat változása.

Nincs megállás

A kamatemelés folytatódik. E hét hétfőtől, február 7-től drágított az MKB Bank. Az 5 éves kamatperiódusú hitelek kamata 50, a 10 éveseké 40 bázisponttal emelkedett. Így az extra ajánlatban a 10 éves kamatperiódusra igényelt kölcsön már olcsóbb, mint az 5 évesé, míg a legjobb, az exkluzív ajánlatban már összecsúszik a top-ügyfeleknek ajánlott 5,29 százalékos kamat. A 10 éves kamatciklussal bíró Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelnél (MFL) szintén 40 bázispont volt az emelés, kivéve a normál kategóriát, mert ott 7,37 százalékról 64 bázisponttal, 8,11 százalékra ugrott a kamat.

Február 14-től az 5 éves kamatperiódusú ügyleteknél 40, a 10 éves kamatperiódusú és a fix 15 éves futamidejű ügyleteknél 30 bázispontos emelést hajt végre az Erste Bank a piaci kamatozású jelzáloghitelek esetébe, A legjobb ügyfeleknek - 30 millió forint feletti hitelösszeg és 600 ezer forintos havi jóváírás vállalása esetén – a fentieknél 10 bázisponttal magasabb, 0,5 és 0,4 százalékpont lesz a változás.

Miközben a top-ügyfeleknek szóló ajánlatok között még mindig találunk olyat, ahol tavaly október óta nem változott az ajánlat, a bankok zöme itt is nekikezdett a kamatemeléseknek. Ugyanakkor továbbra is jellemző az, hogy a kamatemelések nem minden sávot érintenek, tehát az ügyfeleknek továbbra is érdemes végigböngészniük az ajánlatokat, hiszen lehet a többi banknál akár komoly mértékben kedvezőbb ajánlatot találni.

Érdemes előrehozni a kölcsönfelvételt

Ugyanakkor a hetek előrehaladtával a „bennragadt” ajánlatok megtalálásának lehetőség bizonyosan szűkülni fog.

Épp ezért a money.hu szakértői továbbra is azt ajánlják, hogy, aki az év közben hitelfelvételt tervezett, mindenképp hozzák előre a személyi kölcsön igénylést.

Február 1-től a MagNet Bank személyi kölcsönök kamata jövedelem 1. kategóriában 1,3 millió forint feletti hitelösszegnél 1 százalékponttal, jövedelem 2. kategóriában minden hitelösszegsávban 2 százalékponttal emelkedett. A szabad felhasználású személyi kölcsön kamata így 8,8-19,8 százalék helyett 10,8-19,8 százalékos kamatsávban érhető el, míg lakásfelújításra a 6,8 százalék helyett 8,8 százalék a legjobb ajánlat, miközben a felső, 15,8 százalékos érték nem változott.

A Cetelem Bank Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelének (MFSZ) maximális kamatát 12,64 százalékról 14,69 százalékra emelte. A legkedvezőbb ajánlat továbbra is 6,69 százalékon fut. Az ügyfélnek ajánlott kamat mértéke az ügyfélminősítés, a futamidő és hitelösszeg függvénye, valamint attól is függ, hogy online vagy bankfiókban történik-e az igénylés.

Az Erste Banknál az ÁKK referenciakamat értéke miatt a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Kölcsön kamata a 250 ezer forintos jövedelemelvárással bíró hitelösszegsávban változott. A reprezentatív példában a teljes hiteldíj mutató (THM) 15,62 százalékról 15,78 százalékra nőtt.

Az MKB Bank megszüntette a Mosoly személyi kölcsön eddigi kamatkedvezményeit. Az új típusú ajánlat szerint 500 ezer és 10 millió forint között igényelhető a hitel, de a maximum összeg függ a jövedelem nagyságától. A futamidő 12-84 hónap lehet. A kamat jövedelemi sávok figyelembevétele mellett, jóváírás vállalásának vagy nem teljesülésének függvényében 6,99-22,49 százalék között lehet.

Ugyancsak az MKB Banknál a korábbi 200 ezer forint helyett már 350 ezer forint kell a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igénybevételéhez, ráadásul a korábbi 10,99 százalék helyett már 11,99 százalék a kamat, s már nem igényelhető kamatkedvezmény jövedelemutalás esetén.

A Budapest Banknál március 31-ig tovább él a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel (MFL) kamatkedvezmény. A legalább 250 ezer forintos jövedelem utalást vállaló ügyfelek 7,5 százalékos kamaton kapják az MFL-t. A piaci személyi hiteleit teljesen átalakította a bank, az igazolt jövedelemszinttől függően 4 sávban. További kedvezményt kap, aki a jövedelem BB-hez utalását vállalja.