Több meglepetést is tartalmazott a fizetési moratórium meghosszabbításáról szóló tegnap este megjelent kormányrendelet - írja a portál. A legnagyobb ezek közül, hogy azok az ügyfelek, akik gépjárművet lízingeltek, akkor sem vehetik igénybe a továbbiakban a moratóriumot, ha egyébként megfelelnek a már ismert kritériumoknak. A korábbi bejelentés szerint azok maradhatnak a fizetéskönnyítő eljárásban, akik gyermeket várnak vagy nevelnek, nyugdíjasok, közfoglalkoztatottak vagy álláskeresők. Azok is maradhatnak, akiknek 2020. márciusa óta csökkent a jövedelmük.

Ugyancsak kötelesek visszatérni a fizetéshez azok, akik értékpapír fedezete mellett vettek fel (lombard)hitelt, illetve a záloghiteleket is törleszteni kell a jövőben. A money.hu értékelése szerint az autóhitelek kikerülése annak fényében érthető, hogy a 2022. júniusáig terjedő moratórium már 27 hónapra szól. Ennyi idő alatt egy használt autó annyit veszít az értékéből, amely után a fennálló hitelösszeg már bőven meghaladhatja a fedezetként szolgáló gépjármű értékét. Persze, az új gépjárművek esetében is számottevően csökken a forgalmi érték ennyi idő alatt.

Kapcsolódó Komolyan belenyúlt a kormány a hitelmoratóriumba

11,99 lesz a moratóriumi kamat a hitelkártyákra

A money.hu korábbi információi igazolódtak be, így a folyószámla hitel és hitelkártya tartozások esetében valóban a 2020. februári személyi hitel átlagkamatra – 11,99 százalékra – számítják át visszamenőlegesen a moratóriumban lévő összeget. Azon ügyfeleknek, akik időközben már kiléptek a moratóriumból a bankok 60 napon belül jóváírják a különbözetet. A Világgazdaság információi szerint emiatt 20-25 milliárd forintot fognak visszaadni a bankok az adósoknak.

A folyószámla és hitelkártya tartozásoknál a moratórium végén az ügyfeleknek 30 napjuk lesz arra, hogy a felhalmozódott többlettartozást egyösszegben kifizessék. Ha ezt nem történik meg, a bankoknak 12 egyenlő részletben kell kiróniuk az ügyfélre a moratóriumi tartozás összegét. Ez alól csak akkor térhetnek el, ha az alap tartozás és a moratóriumból eredő tartozás együttes értéke meghaladja az ügyfél hiteltörlesztésre fordítható jövedelmét. Ezt a jövedelemarányos törlesztési mutató – JTM szabályozza. A fogyasztási hiteleknél a törlesztés maximuma havi nettó 500 ezer forintos jövedelem alatt 50, ezen szint felett a jövedelem maximum 60 százaléka lehet.

Aki lemarad, kimarad

A kormányrendelet értelmében a moratórium folytatására az érintetteknek be kell jelentkezniük bankjuknál. Fontos tudni, hogy a bejelentkezés október 1-jén kezdődik, azaz nem érdemes már most megrohanni a bankfiókokat. Addig a bankok mindenki számára elérhetővé teszik azt az egységes nyomtatványt, amelyen a bejelentést meg kell tenni. Ennek formai és tartalmi elemei is megjelentek szerda éjjel egy másik rendeletben.

A bejelentést a nyomtatványt kiöltve személyesen a bankfiókokban, vagy elektronikusan a pénzintézetek honlapján keresztül lehet majd beadnia annak, aki a moratóriumban akar maradni. Aki október 31-éig nem lép, az akkor sem lesz jogosult igénybevenni a moratóriumot, ha különben megfelel a feltételeknek.