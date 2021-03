A 40-49 éves korosztály átfertőzöttsége a legmagasabb. A harmadik hullámra csökkent az elhunytak száma az idős korosztályban, minden más korosztályban viszont nőtt. Tóth Judit az ATV Start című műsorában kijelentette, hogy egyre fiatalabbak, egyre súlyosabb állapotban érkeznek a kórházba. A brit variáns körükben terjed, hiszen sokkal aktívabbak, és nem csökkent le még mindig kellő mértékben a találkozások száma - mondta a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke.

Nagyon korai még nyitásról beszélni

Sokkal fertőzőbb vírusvariánsról van szó, 60-65 százalékos átoltottság helyett 75-80 százalékos kellene. A Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke szerint nagyon korainak tűnik a nyitás, az orvosok nem is értik, hogy miért kommunikálják a nyitást. Az alelnök szerint az átoltottság magasabb fokáig kellene várni, valamint a járványgörbe, kórházi számok csökkenését kellene látni. Tóth Judit szerint a jelen helyzetben inkább még szigorítani kellene, sőt, a meglévő szabályokat szigorúbban betartani.

A MOSZ örül a pedagógusok oltásának, de a védettség nem fog kialakulni két héttel az oltás után. A gyerekek körében ritkább a súlyos megbetegedés, de már erre is van példa.

Tóth Judit hangsúlyozta: a járványt nem a kórházban lehet megállítani, hanem járványügyi intézkedésekkel.

Valamennyire lehet az osztályok terhelését enyhíteni azzal, hogy bevonják a szakrendelőket. Azt is megjegyezte azonban, hogy a szakrendelőből érkezők nehezen tudják majd felvenni a ritmust, nem tudnak helyettesíteni egy intenzíves szakorvost vagy ápolót. Területenként más és más lesz a helyzet, van, ahol fel lehet szabadítani 1-1 kollégát, de van, ahol például csak egy pulmonológus van a megyére, neki kell ellátni mindenkit.

Nem kamu, hogy nagyon súlyos a helyzet Ózdon

Az ózdi kórház főigazgatója korábban azt mondta, hogy olyan állapotok vannak az intézményükben, mint tavaly Bergamóban, az Országos Kórházi Főigazgatóság viszont cáfolta ezt. Tóth Judit szerint több ózdi kolléga megerősítette neki, hogy súlyos a helyzet, és megköszönte a kórház igazgatójának, hogy kiállt az igazság érdekében. Minden kórház igazgatótól ezt várná - tette hozzá.

A MOSZ alelnöke szerint folyamatosan kapnak jelzéseket, hogy korábban 8 ágyas intenzív osztályok most 40 ággyal működnek, vagy két-háromszoros a betegek áramlása a sürgősségi osztályokon, egy orvosnak 40 beteget kell ellátnia egy műszakban. Ez elképesztő terhelést jelent - mondta a szakszervezet alelnöke, aki azt is hozzátette: szerinte nem kell pánikot kelteni, viszont a valóságot be kellene mutatni, nem hamis biztonságérzetet kelteni az emberekben.

Nagyon súlyos a helyzet, a katasztrófa medicina szabályai szerint választani kell, hogy kinek tudják megadni az adott sürgősségi ellátást, ha egyszerre bejön 8-10 súlyos állapotú beteg - mondta el Tóth.

A Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke arról is beszélt, hogy halott olyat, hogy egyes kórházakban a 65-70 év felettieket nem tudják lélegeztetőgépre tenni, mert fiatalokkal van tele az intenzív osztály.