A rendszerváltás előtt, a szocialista (kommunista) rendszerben rosszabbnál rosszabb minőségű, elavult autókat lehetett vásárolni, ráadásul azokra is hosszasan várakozni kellett. Az ok egyszerű: csak az állam adott el legálisan, a nyugati importot korlátozták, sőt, autóknál ez fel sem merült, a szocialista ipar hatékonysága pedig messze elmaradt a piacgazdaságétól, így az autógyártásban is hatalmas lemaradás alakult ki.

Ikonikus, de silány járművek

A mai szemmel szinte viccesnek tekinthető járműtípusok között is kialakultak a népszerűbb és kevéssé felkapott márkák. Adott volt a rendkívül egyszerű és környezetszennyező, de könnyebben elérhető két keletnémet típus: a Trabant és a Wartburg, mellettük a kommunizmus előtti időszakban még világszínvonalú, majd erősen lemaradó cseh Skoda, valamint a román Dacia, amit egy korábbi Renault modell alapján gyártottak. Népszerű volt az apró Polski Fiat, melynek neve ugyancsak mutatja, hogy az olasz gyártól származik a típus. A gyár többféle típust is gyártott, a rendszerváltáskor a Fiat átvette, és saját típusait gyártja ott.

Szovjet típusok

Igazi sztárautó lett viszont az először Zsiguli, majd Lada néven megjelenő szovjet jármű, ami nem más volt, mint az olasz Fiat egy típusa, amely 1967-ben az év autója volt. Az olaszok átadták a típust a Volga mentén épülő szovjet gyárnak, amely felfuttatta a termelést, persze mire nagy tételben exportra került a jármű, már igen elavult lett.

Voltak azonban más szovjet típusok is, melyeket idehaza alig lehetett látni. Ilyen volt a második világháborús győzelem alkalmából Pobjeda (győzelem) névre keresztelt típus, melyet később a Volga nevet kapta. Ezek többnyire nagyobb méretű járművek voltak, főleg állami-, és pártvezetők szállítására szánták, egy-egy darab itthon is előfordult.

A legviccesebb típus talán a Zaporozsec volt, melyet mint neve is mutatja, a Szovjetunión belül Ukrajnában gyártottak: Zaporizzsja városának orosz nevéből képezték, itthoni beceneve Zápor József lett. Minősége igen gyenge volt, de a Szovjetunióban az igen gyér választék miatt még ezt is megbecsülték.

Régi és új Moszkvics

Végül nézzük a Moszkvicsot, amely most ujjá éledt. A típust egy, a megszállt keletnémet területen leszerelt és hazaszállított Opel gyártósoron kezdték összeszerelni, utána persze a fejlesztés már szocialista tempóban folyt, így az idő gyorsan elszállt a típus felett. A gyár még a Szovjetunió összeomlása után a kapitalizmusban is próbálkozott, nem sok sikerrel, csődbe is ment. Végül a Renault vette át, ott kezdte meg korszerű járműveinek gyártását, azonban a háború kezdete után idén kivonult, a gyárat otthagyta Moszkva városának.

Az egykor a Szovjetunióban gyártott Moszkvics egy példánya. Kép: Getty Images

Itt kezdték meg az új Moszkvics gyártását, nagyjából úgy, mint a szovjet időkben, de most úgy tűnik, hogy azért sikerült viszonylag korszerű mintát találni: egy kínai típus alapján készül az autó. De vajon mi lett a többi régi szovjet típussal?

Utóéletük

A Lada folyamatosan működik napjainkig, járművei sokat javultak és Oroszországban veszik is őket, azonban a világszínvonalat olyannyira nem érik el, hogy tavalyelőtt felfüggesztették európai uniós és így magyarországi árusításukat, mivel nem gyártanak olyan típust, amely megfelel az uniós környezetvédelmi előírásoknak. A Volgát is megpróbálták megújítani a rendszerváltás után, a kísérletek azonban sikertelennek bizonyultak, 2010-ben végképp megszűnt a típus gyártása. A Zaporozsecet még rövid ideig gyártották a függetlenné vált Ukrajnában, de 1994-ben beszüntették a gyártást.

Régiónk

A kelet-európai volt szocialista országokban értelemszerűen nem merült fel a régi típusok feltámasztása, hisz korlátlanul megvásárolható a világ szinte bármely járműtípusa, ráadásul a korábbi nyugati márkákat immár nem kis részben a régióban gyártják, Magyarország ebben az élen jár Szlovákia mellett.

Két típus van, amelyik túlélte a rendszerváltást és sikeres lett a piacgazdaságban: a Skoda, amelyet a Volkswagen vásárolt meg és fejlesztett tovább, valamint a Dacia, melyet a típust eleve megteremtő Renault vásárolt fel. Rövidesen azonban újabb változások lehetnek, hisz közeleg a belsőégésű motorral szerelt járművek alkonya, és felfut az elektromos autók gyártása. Immár a Renault is erre koncentrál a Dacia esetében: a hagyományos típus gyártásából részben kivonul.