Nyáron a kormány már megállapodott a szakszervezetekkel a közszolgálati szektor béremelésében, a három évre szóló paktum a MÁV-Volán csoportot is érinti, ahol 2022-ben és 2023-ban 10-5 százalékkal emelkednek majd a bérek. A megállapodás a 2017-től kezdődő hároméves bérfejlesztést váltja, amelynek harmadik, 2020-es lépcsője sok dolgozó szerint elégtelennek bizonyult, a szakszervezetek már 2019-ben jelezték, hogy elégedetlenek ezzel a megállapodással. Az új, felkínált megállapodással azonban nem értett egyet a Mozdonyvezetők Szakszervezete, nem is írta alá azt. Így most új bértárgyalásokat kezdeményeznek - olvasható a portálon.

A közös, 2021-2023. évre szóló megállapodással sok gond van az érdekképviselet szerint. A legfőbb probléma, hogy az egyességben lefektetett bérfejlesztési mérték nem biztosította a mozdonyvezetők reálkeresetének még a szinten tartását sem.

Továbbá a munkáltató számos fontos garanciától elállt vagy könnyű kibúvókat foglalt a megállapodásba ezek kapcsán. Így nem vállalt egyértelmű garanciát a korábbi teljesítményösztönző rendszerek további működtetésére, valamint a MÁV Zrt. visszalépett – szakszervezet szerint „vélhetően tulajdonosi utasításra” – a jogszabályi változtatásokból (mint például a munkáltatói közterhek csökkenése) eredő megtakarítások további bérfejlesztésbe fektetésének biztosításától.

A munkáltató „felpuhította” azt a rendelkezést is, amely kötelezte volna a megállapodás módosítására abban az esetben, ha a Magyarországi gazdasági helyzet a vártnál jobban alakul. Ez a garancia épp az előző, 2017-2020-as időszakra megkötött megállapodás azon végzetes problémáját oldotta volna meg, amely miatt az a harmadik évre elavulttá és elégtelenné vált.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete az eddigi, elégtelen megállapodáson túli tárgyalásokat kezdeményez tehát a következő kérdésekről:

alapbérfejlesztés

munkáltatói közterhek csökkenéséből felszabaduló források bérfejelsztésre történő felhasználásáról.

a 2021. évi bérmegtakarítás felhasználásáról.

a 2021-2023. évi teljesítményösztönzési rendszerekről

A közös bérmegállapodásból nem csak a mozdonyvezetők maradtak ki, mintegy 50 ezer, közszolgáltatás végző cégnél munkát vállaló dolgozó sem része a nyáron született megállapodásnak. Az ő sorsuk továbbra is kérdéses, csakúgy mint a most küzdelembe kezdő mozdonyvezetőké.