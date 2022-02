Péntekre virradóra 16 435 új fertőzöttet igazoltak, 105 beteg elhunyt a központi oldal adatai szerint. Egy nappal ezelőtt 17 894 új fertőzöttről és 88 elhunytról tudósítottak. Ezzel párhuzamosan nőtt itthon a kórházi fertőzöttek és a lélegeztetett betegek száma is. Most Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy a 94 százalékban az omikron dominál a pozitív mintákban, a maradék 6 százalékban viszont más törzseket mutattak ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumai.

Az omikron variáns kapcsán Müller Cecília elmondta, hogy az további alvariánsokra bomlik, és egy ún. lopakodó omikron is megjelent. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hagyományos PCR-tesztekkel továbbra is kimutatható a variáns, ugyanakkor vannak olyan speciális tesztek, amelyeket ez az új variáns kikerüli - részletezte a tisztifőorvos a Portfolio szerint, Müller jelezte, hogy ez a változat a jelenleg ismeretek alapján nem okoz súlyosabb tüneteket, klinikai viselkedése azonos a sima omikronéval.

Magyarországon is felfedeztük ezt a BA2 variánst

- ismerte el a portál szerint. Az alvariáns Európában 1-15 százalék között jelen van különböző országokban, de úgy tűnik, hogy járványügyi szempontból különös jelentősége talán nem lesz. Azt is elmondta, hogy a jelenlegi ismertek szerint úgy tűnik, ez az új variáns nem fog változtatni a jelenlegi járványhelyzeten.

Müller szerint az omikron okozta újabb járványhullám már lecsengőben lehet: magas esetszámot detektálnak, de minden nap egyre kevesebbet, habár a szennyvízben még nő a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Ezzel együtt arra számít, hogy a jövő héten már "talán látjuk az alagút végét".

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) több országban is azt tapasztalta, hogy egyre nagyobb számban jelenik meg a BA.2 alváltozat. Az első feltételezések alapján a BA.2 fertőzőbb lehet, mint a minden korábbi koronavírus-változatnál fertőzőbb BA.1, bár egyelőre nincs tudományos bizonyíték arra, hogy nagyobb valószínűséggel kaphatjuk el. A dán egészségügyi adatok szerint másfélszer fertőzőképesebb lehet ez az alvátlozat, mint a BA.1. A legnagyobb aggályt az jelenti, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy aki a megfertőződött a BA.1 változattal, az nem lesz védett a BA.2-vel szemben is. Ez praktikusan azt jelentheti, hogy az új koronavírus-almutáns újra elkezdni végigfertőzni az embereket, ahogy az elődje november vége óta végigsöpört a világ országainak nagy részén.