Új multifunkciós sportcsarnokot és sportparkot kaphat az MTK, a Kerepesi úti létesítmény pályázata a Magyarépítők.hu-n is megjelent, február 2-ig várják a tervezési és kivitelezési pályaműveket - számolt be róla az Infostart.

A csaknem 100 ezer négyzetméteres telken a bontás és a kármentesítés már lezajlott, a beépített terület 21 260 négyzetméter lesz, ezen helyezkedik el majd egy 4900 fős multifunkcionális sportcsarnok, 17 556 négyzetméteres alapterülettel. A komplexum energiaigényét megújuló energiaforrásoknak kell fedezni.

Az MTK-hoz is beköszöntött a 21. század

A csarnok első szintjén sportolói öltözőket, konyhát, sajtó- és egyéb kiegészítő helyiségeket alakítanak ki. A második szinten étterem, VIP lounge és a sakk-bridzs szakosztály kap helyet, míg a harmadik szintet a skyboxok foglalják el.

Lesz még egy 113 négyzetméteres gazdasági épület is, a szabadtéri pályák karbantartó eszközei tárolására. A feladatnak része a termálkutas hőtermelési rendszer komplett tervezése, kivitelezése is, az épületek tetején napelemes rendszer ül majd. A telken egy 250 kW-os naperőművet is elhelyeznek.