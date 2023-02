Brüsszelből hiába várunk segítséget, onnan csak szankciók jönnek – mondta Orbán Viktor, majd bejelentette:

A kormány a következő hat hónapban kifizeti a Dunaferr dolgozóinak bérét.

Ez több mint 16 milliárd forintot jelent.

A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy a döntést a térség országgyűlési képviselőjének, Mészáros Lajosnak az előterjesztésére hozták.

Megvédik a Dunaferrt, azon fognak dolgozni, hogy megbízható, stabil működést biztosító tulajdonosa legyen a vasműnek – ígérte a kormányfő.

Jó ideje befektetőkre vadásznak

Az köztudott, hogy gyár jövőjének biztosításához mindenképpen egy tőkeerős szakmai partner bevonására lesz szükség. Egyelőre azonban csak érdeklődők vannak.

Mészáros Lajos, Dunaújváros országgyűlési képviselője és Orbán Viktor miniszterelnök Kép: Facebook/Orbán Viktor

A Dunaferrnél tavaly váltak igazán látványossá a problémák. Először a sajtóban jelenetek meg olyan értesülések, miszerint az óriásgyár bajban van, majd nem sokkal a dolgok odáig fajultak, hogy a cég kisebbségi tulajdonosa egy zsoldoscsapat bevetésével próbálta meg elfoglalni a gyárat.

Orbán Viktor: Ennél zűrösebb ügyet még életében nem láttam A miniszterelnök a december végi Kormányinfón beszélt a Dunaferről: az ott dolgozókért azt tudják tenni, hogy a környéken létrehoznak legalább annyi munkahelyet, amennyi veszélybe került, ez Dunaújvárosban is így van. Akkor arról is beszélt, hogy a vasmű közel áll a szívükhöz, de ennél zűrösebb ügyet még életében nem látott, a tulajdonos beazonosítása is gondot okoz, azt sem tudják, hogy szankciók alá esik-e, vagy sem. Folytatnak tárgyalásokat annak érdekében, hogy ami menthető, azt megmentsék.

Pár hete derült ki, hogy a jó ideje csődközelben lévő Dunaferr vállalatnál közben felgyorsult az elmaradt bérek kifizetése.

A korábban megjelent hírek szerint a dunaújvárosi acélipari vállalatért bejelentkezett az ukrajnai központú Metinvest Holding, amelynek vezetése egyenesen Orbán Viktor miniszterelnöknél kopogtatott.

Az elmúlt napokban az is felmerült, hogy a brit–indiai acélipari óriás, a Liberty Steel szállna be a cégbe. Ők voltak azok, akik már decemberben is szállítottak szenet a Dunaferrnek azért, hogy ne álljon le a termelés, és emellett vállalták a vállalat ideiglenes működtetését.

Egy január 18-i hír szerint ugyanis a Liberty Steel három hónapos, feltehetőleg bérgyártásra vonatkozó megbízási szerződést kötött a cég felszámolásával megbízott vagyonfelügyelővel.

Épp keddre virradó éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben egy frissített jogszabály, amit láthatólag a Dunaferre lett átírva. Számos jel mutat arra, hogy a jogszabályt a felszámolás alatt lévő cégre alakítgatják. Másfél hónap sem telt el ugyanis, hogy a kormány ismét módosította a felszámolási és csődeljárás szabályait.