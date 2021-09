Sofőrhiány miatt nálunk még nem üresek a polcok, tartják magukat a boltok, de bolti dolgozóból egyre több hiányzik. Szinte minden nagyobb lánc honlapján a felső sorban, még az akciók előtt feltüntetik a karrier keresési gombját - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Azaz munkaerőt keresnek nagy erőkkel.

Már nyáron felfutott az eladókeresés a boltos korlátozások feloldásával. Bár előtte is azért csordogáltak a bezárt szolgáltatóktól a dolgozók a boltokba, és vannak, akik a boltban is ragadtak (hiszen például a vendéglők egy része ki sem tudott nyitni, akkora veszteségeket kellett lenyelniük a bezárások, korlátozások nyomán).

Úgy tűnik, három hónappal az év vége, egy hónappal a karácsonyi vásár black friday-os nyitánya előtt, amikor a boltokban hamarosan a karácsonyi készülődésre kell váltani, nőtt az eladóhiány.

Azokat a karrierutakat figyelembe véve, amelyek a boltokban a vásárlók kiszolgálásához vezetnek - így a hagyományos eladók, pénztárosok mellett az árufeltöltő, vevőszolgálati munkatárs, vagy éppen a hentes pozíciók - egy év távlatában a járványhelyzettel is összefüggésben hullámzik ugyan az eladókeresés, a meghirdetett álláshelyek száma, de összességében felfelé ívelnek a mutatók.

Némi könnyítés azért akad, hiszen szeptembertől megszűnt az az elavult rendszer, mely jogszabályban írta el, mely boltos tevékenységekhez kellett szakképesítés. Az oktatás követelményeinek megszabása így a boltosokra szállt, ami nem baj, hiszen a fogyasztóvédelmi, termékbiztonsági követelményeket meg kell tartani, így jó, ha egy eladó ért is a tennivalóihoz. Egyébként pénztárosnak, árufeltöltőnek, könyvesbolti, vagy ruházati eladónak eddig sem kellett jogszabály alapján szakmai végzettség.

Máshol sincs máshogy

Az EURES uniós foglalkoztatási portálon 3,6 millió álláshelyet hirdetnek az európai országokban. A bolti eladó kulcsszóra közel 107 ezer álláshely ugrik be. Ez nagyságrendjét nézve a már jócskán járvány előtti szint felett mozog. A szomszédos Ausztria közel 7 ezer, álláshelyet kínál a kereskedelemben ügyködni szándékozóknak. A német boltos álláshelyek száma 55 ezer felé közelít. A keleti térségből 1375 lengyel, és 2107 cseh álláshely mellett 277 magyar boltos munkaerőt is ezen a portálon keresnek. Például a Maci Pékség eladóját is.