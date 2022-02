A Szimbiózis Alapítvány az élen jár a megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők foglalkoztatásában az országban, hiszen nagyjából 200 nehézségekkel küzdő embernek ad munkát, illetve segít boldogulniuk a munkaerőpiacon. Ezen felül Miskolc területén lakóotthonokat is működtet, valamint támogatott lakhatást szolgáltat fogyatékossággal élők számára. Ráadásként több mint 400 személyt lát el különböző szociális, terápiás szolgáltatásaival is.

A Szimbiózis Alapítvány hozta létre az első szociális farmot Magyarországon, ahol a dolgozók nagy része fogyatékossággal él. A telepen kertészet működik, állattartás folyik, kézműves műhelyeket üzemeltetnek, turisztikai szolgáltatásokat nyújtanak, valamint élelmiszergyártással is foglalkoznak.

Az alapítvány a munkájának az elismeréseként néhány napja megkapta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által tavaly alapított Érték Vagy! díjat. Így lett szociális farmjuk, a Baráthegyi Majorság az Év Fejlesztő Foglalkoztatója.

„A díj legnagyobb értéke az, hogy terjesztheti a jó gyakorlatunk hírét. Mióta megkaptuk több civil, egyházi és állami szervezet is megkeresett minket az együttműködés reményében. Sőt, önkormányzatok is felvették velünk a kapcsolatot. Ebben a szektorban nincs verseny, mivel kevés a szervezet, ezért együttműködünk, akivel lehet. A legnagyobb előnyünk, hogy piacképesek a termékeink, van bennük fejlődési potenciál és volument gyártunk. Ha ezt nem tudnánk teljesíteni, nem tudnánk folyamatosan kiszolgálni a nagyobb megrendelőinket” - nyilatkozta a Napi.hu-nak Jakubinyi László, a miskolci Szimbiózis Alapítvány vezetője.

Tömegek érintettek

A szakember beszélt nekünk arról is, hogy hazánkban jelenleg százezrek élnek fogyatékkal, vagy tartoznak a megváltozott munkaképességűek közé. Más egészségkárosodottakkal együtt a számuk megközelíti az egymillió főt. Igaz, hogy közülük sokan nem aktív korúak, valamint jó páran, ha szeretnének sem tudnának munkát vállalni, azonban mégis hatalmas azok száma, akik rejtett munkaerőpiaci tartalékai lehetnek az országnak. Különösen most, amikor ismét felütötte a hazánkban a fejét a munkaerőhiány.

„Magyarországon körülbelül 600 ezer fogyatékkal élő és/vagy megváltozott munkaképességű embert tartanak számon. Közülük nagyjából 360 ezer fő az aktív korú. Közülük megközelítőleg 160 ezren dolgoznak. A közelmúltban a Trenkwalder igazgatójától hangzott el egy konferencián, hogy 100 ezerre tehető azok száma, akik azonnal munkába tudnának állni. Ez egy valid munkaerőpiaci tartalék” – mondta Jakubinyi László.

Fotó: Szimbiózis Alapítvány - Sajtot is készítenek az ország legelső szociális farmján Kép: Napi.hu

Összetett problémák

A szakértő arról is beszámolt, hogy munkaerőpiaci kereslet ugyan van a megváltozott munkaképességűekre jelenleg is, azonban a gyakorlatban sokszor túl nagy elvárásokat támasztanak a cégek velük szemben.

„A cégeknek sok esetben irreális elvárásaik vannak velük szemben. Például ismerjenek nyelveket és legyen, mondjuk hegesztő vagy targoncavezetői képesítésük. A valóság viszont az, hogy a legtöbb esetben csupán 8 általánossal rendelkeznek, esetleg van egy elavult szakmájuk. Előfordul, hogy elvégeztek egy olyan képzést, amely csak papírt adott, de releváns tudás nem áll mögötte. Sok a szociális problémájuk is (például lakhatás, vagy adósság), amely tovább rontja a helyzetüket. Továbbá egyre többen vannak pszichés gondokkal küzdők. Valós lehetőségeik a védett piacon vannak, de ott többnyire négy órás a foglalkoztatás, ami ma 100 ezer Ft/hó fizetést jelent. Ebből nem lesz jövőképük” – beszélt portálunknak a fogyatékkal élők foglalkoztatásának a problémáiról a szakértő.

Jakubinyi László azonban arról is említést tett, hogy a munkaerőhiány miatt manapság sok az olyan cég, aki szinte bárkit felvesz, aki dolgozni akar. Sok megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő helyezkedett el az utóbbi időben, ezért leginkább a problémásabbaknak nincs munkájuk, akiknek leginkább speciális munkaerőpiaci szolgáltatásokra lenne szükségük.

A szakember is érzékeli azt, hogy a munkaerőpiac rohamosan változik, ezért szerinte a segítő szakmának is fejlődnie kell. Ezen nehézségek kiküszöbölésére, valamint a segítők megsegítésére fejlesztette ki az alapítvány a „Munkára fel!” pályaorientációs társasjátékot, valamint nemrégiben készült el a Miskolci Foglalkoztatási Paktum számára egy, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítő kompetenciafejlesztő eszköz is.

„Fejleszteni kell a fogyatékkal élőket. Fejlesztő foglalkozásokra van szükség a szociális intézményekben. Ez viszont paradigmaváltásra igényel. Szükségük van például napi rendszerességre. Arra, hogy reggel felkeljenek és bemenjenek dolgozni. Így aztán a szociális otthonok fenntartása is gazdaságosabb lehet, hiszen nincsenek bent nap közben az ellátottak. Nálunk a mindennapok így zajlanak” – tájékoztatott a szakember.

Egyébként maga az alapítvány is szakemberhiánnyal küzd, ezért folyamatosan keresnek új alkalmazottakat. A közelmúltban például Kárpátalján próbáltak embereket toborozni. Azonban ott azt mondták nekik, hogy ha onnan valaki bejuthat az Unió területére, az nem fog megmaradni Kelet-Magyarországon, hanem megy tovább nyugatabbra.

Fotó: Szimbiózis Alapítvány - A mosogatást is el kell valakinek végeznie a farmon Kép: Napi.hu

Mélyítette a problémákat a koronavírus időszaka

Jakubinyi László beszélt a koronavírus-járvány időszakáról is, amikor a lezárások idején gyakorlatilag megállt az ország és sokan vesztették el a munkájukat. A szakember beszámolója szerint ez az időszak a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását is érintette. Sokan a védett munkahelyekre menekültek, azonban mára visszarendeződni látszik a munkaerőpiac.

„A szociális bizonytalanság a Covid hatására fokozódott. Megjelent például az uzsora, ami addig nem lesz megszüntetve, amíg tabu téma marad. Jelentősen csökkent a vásárlóerő, az egyik napról a másikra élés pedig létformává vált sokak számára. Ez egy olyan szubkultúra, melyből önállóan nem lehet kijönni” – vélekedett a szakember.

Nem rosszak a jogszabályok, de mindig van hova fejlődni

A Szimbiózis Alapítvány vezetője szerint a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését segítő magyar jogszabályok alapvetően jók, bár igaz, hogy decemberben ők is benyújtottak a szaktárca felé egy módosítási javaslatot. Ami hiányzik, az a tervezhető, térségi szintű szektorközi munkaerőpiaci partnerség. Az tovább javíthatna a helyzeten.

Javaslatukra jött létre néhány évvel ezelőtt a Miskolci Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács, de működése kapcsán az igazi áttörésre még várni kell. A speciális szolgáltatások terén érezhető egy nagyobb piaci szegmens, de abban mindenki a könnyen bevonható és elhelyezhető kliensekre vadászik.

„Az elmúlt évek szakmai programjai hatására nőtt ugyan a célcsoport foglalkoztatása, manapság ez azonban megtorpanni látszik. Másfajta munkaerőpiaci eszközökre van szükség a maradék, sokkal nagyobb és komplexebb problematikával rendelkező csoport megsegítéséhez” – mondta végezetül Jakubinyi László.